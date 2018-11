Gericht: Duo hatte Hintermänner

Glimpfliche Strafe für Cannabis-Anbau

Angelika Siepmann

Verden/Eystrup. Das Landgericht Verden hat im Prozess nicht zweifelsfrei feststellen können, dass zwei Albaner beim Betrieb einer professionellen Cannabis-Indoor-Plantage in Eystrup (Kreis Nienburg) die „Tatherrschaft“ hatten. Die beiden 34 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch nach mehrtägiger Beweisaufnahme wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu Bewährungsstrafen von anderthalb Jahren beziehungsweise neun Monaten verurteilt.