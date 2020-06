Das Foto aus dem Jahr 2012 zeigt einen Goldschakal, der im Nationalpark Bayerischer Wald von einer Wildkamera fotografiert wurde. (dpa)

In Niedersachsen ist ein Goldschakal an der Autobahn 7 angefahren worden und gestorben. Es handele sich um den dritten Nachweis eines Tieres dieser Art in Niedersachsen, sagte der Sprecher der Landesjägerschaft, Florian Rölfing, am Donnerstag. Zuvor war 2015 im Landkreis Cuxhaven Kot eines Goldschakals gefunden worden, 2017 wurde bei Osnabrück ein Tier überfahren.

Er gehe davon aus, dass die aus Südosteuropa zugewanderten Schakale mittlerweile vielerorts in Niedersachsen präsent seien, sagte der Wolfsberater der Landesjägerschaft, Raoul Reding. Er hatte das tote Exemplar am Dienstag an der A7 geborgen. Wie viele Goldschakale zwischen Harz und Nordsee leben, lässt sich kaum schätzen: Die Tiere sind scheu und leben sehr zurückgezogen. Zudem können sie gerade von Laien mit einem Fuchs verwechselt werden.

Mehr zum Thema In Schleswig-Holstein Erstmals Goldschakal nachgewiesen In Schleswig-Holstein ist zum ersten Mal ein Goldschakal nachgewiesen worden. Die Untersuchung ... mehr »

Bei dem jetzt gefundenen Exemplar handele sich um ein etwa ein bis zwei Jahre altes weibliches Tier, das sich vermutlich auf Wanderschaft befunden habe, sagte Reding. Es habe zehn Kilo gewogen. Männliche Goldschakale können bis zu 15 Kilo schwer werden. Der kleine Verwandte des Wolfs breitet sich nach Angaben der Landesjägerschaft seit einigen Jahren in Deutschland aus. Nachweise gab es bereits in mehreren Bundesländern. Der Goldschakal gilt als anpassungsfähig. Die Tiere fressen Kleinsäuger, Amphibien und Fische, aber auch Insekten, Aas und Früchte. (dpa/lni)