Grobkonzept gegen Kinderarmut

Christina Sticht

Hannover. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat bei der Konferenz der Arbeits- und Sozialminister ein Grobkonzept für eine Kindergrundsicherung vorgestellt. Eine Mehrheit der Ländervertreter habe sich in Münster dafür ausgesprochen, dieses weiterzuentwickeln, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Hannover mit.