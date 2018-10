Derzeit werden männliche Ferkel ohne Betäubung kastriert. (Ingo Wagner/dpa)

Was haben Ferkel-Hoden und Diesel-Motoren gemein? Beides taugt als Musterbeispiel für das Versagen der Politik, für das Kuschen vor einer mächtigen Lobby, für die Angst vor echten Entscheidungen. Der klitzekleine Unterschied: Angesichts drohender Fahrverbote gaukelt die Große Koalition im Bund gegenüber der Autoindustrie zumindest ein gewisses Handeln vor.

Bei der Ferkelkastration dagegen spielt sie im besten Einvernehmen mit der niedersächsischen SPD/CDU-Landesregierung weiter ungeniert auf Zeit. Die Ende des Jahres ablaufende sechsjährige Übergangsfrist für das betäubungslose Entmannen der kleinen Eber soll auf Druck der mächtigen Agrar- und Fleischindustrie um zwei Jahre verlängert werden.

Wohlgemerkt: Sechs lange Jahre hätten sich Landwirte und Politiker auf das gesetzlich festgelegte Verbot einstellen und Alternativen zum schmerzhaften Eingriff festlegen können. Passiert ist rein gar nichts. Wer bitte garantiert, dass das in den nächsten 24 Monaten anders ausgeht? Mal sehen, ob und was der für diesen Montag in Hannover einberufene „Schweine-Gipfel“ in Sachen Tierwohl liefert.