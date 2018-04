Friedlich fließt die Ems bei Leer in den Dollart. Die Idylle täuscht über die ökologischen Probleme hinweg. (dpa)

Ruhig grasen die Schafe am Emsdeich. Doch die Idylle trügt. Der Fluss kommt nicht zur Ruhe. Drei Jahre nach dem Startschuss für den Masterplan Ems 2050, der den totgesagten Fluss vor einer ökologischen Katastrophe retten soll, gibt es neue Kritik. Ein Bündnis von zehn niedersächsischen und niederländischen Umweltverbänden wehrt sich gegen die geplante Vertiefung der Außen-Ems. „Eine weitere Vertiefung der Fahrrinne würde das heutige Schlickproblem weiter verschärfen“, warnt der Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Niedersachsen und Sprecher des Umweltbündnisses Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler.

Tatsächlich bleibt dem Fluss kaum mehr Luft zum Atmen. Mit jeder Flut fließt mehr Sediment in die Ems als bei Ebbe heraus. Langsam legt sich der Schlickschleier über das Leben im und am Wasser. Fische leiden unter dem Sauerstoffmangel, Pflanzen sterben. Grund dafür sind Baggerarbeiten, die die Fahrrinne für die Überführung der Kreuzfahrtschiffe der Meyer-Werft in Papenburg freihalten. Je tiefer die Fahrrinne desto schneller der Strom. Je schneller der Strom, desto größer der Sedementeintrag. Umweltschützer befürchten, dass die geplante Vertiefung der Außen-Ems das Schlickproblem noch verschärfen wird. „Ein weiterer Ausbau der Fahrrinne wäre absolut kontraproduktiv“, meint Bodenstein-Dresler.

Auf Nachfrage bestätigt die Staatskanzlei in Hannover gegenüber dem WESER-KURIER die Fahrrinnenanpassung. Die Landesregierung sei zuversichtlich, dass 2019 mit den Ausbauarbeiten begonnen werden könne. Der Bedarf sei durch den Bundesverkehrswegeplan gesetzlich festgeschrieben, die Finanzierung gesichert. Dazu der Sprecher der Staatskanzlei, Olaf Reichert: „Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass der gesamte niedersächsische Wirtschaftsstandort von der Vertiefung profitieren wird.“ Das gilt vor allem für den tideabhängigen Emder Hafen, der die Wartezeiten für immer größere Schiffe mit immer mehr Tiefgang verkürzen will. Über die ökologischen Auswirkungen habe sich das Land bereits im vergangenen Jahr mit dem Bund verständigt, so Reichert.

Land will Ausbau ab 2019

Die Umweltverbände warnen vor den Folgen der Vertiefung. Sie drängen auf eine Umsetzung des Masterplans. Kernstück ist die Renaturierung. So sollen durch den Bau eines Tidepolders bei Coldemüntje verloren gegangene Auen wiederbelebt werden. Auf einer 30 Hektar großen Fläche soll von 2019 an ein neues, von Gezeiten geprägtes Biotop entstehen. Für den Bau des Polders müssen allerdings rund 340 000 Kubikmeter Baggergut abtransportiert werden. Anwohner fürchten den Lärm der Lastwagen in den Dörfern und wollen den Aushub lieber mit Frachtschiffen wegbringen lassen. Abhilfe soll jetzt erst einmal ein Zwischenlager für den Kleiboden schaffen, der später beim Deich- und Wegebau verwendet werden kann. Die Kosten von rund sieben Millionen Euro trägt das Land.

Weitaus höhere Kosten werden für Umbauten beim Emssperrwerk in Gandersum als „Schlickbremse“ kalkuliert. Europaministerin Birgit Honé (SPD) hatte kürzlich 46 Millionen Euro angegeben. Der Aufwand könnte sich bezahlt machen, wenn das Sperrwerk zur „flexiblen Tidesteuerung“ eingesetzt wird und sich dadurch die ständigen Baggerkosten von 25 Millionen Euro im Jahr reduzieren. „Mit diesem zentralen Projekt zur Verbesserung der Wasserqualität sind wir der Zeit voraus“, sagte Staatssekretärin Jutta Kremer. Ab 2022 sollen die Tore den Strom bei Flut bremsen, damit weniger Schlick in die Ems gelangt. Dafür muss die Sohle des Bauwerks verstärkt werden, sonst könnte der Sog die Fundamente freispülen. Als besonderen Erfolg sieht Kremer auch die bisher konfliktfreie Flächenbeschaffung für den Vogelschutz. Das für 2025 erfolgte Etappenziel von 78 Hektar werde schon in diesem Jahr erreicht, so die Staatssekretärin.

Im Frühjahr 2015 hatten sich der Bund, das Land Niedersachsen, die Landkreise Emsland und Leer, die Stadt Emden sowie drei Umweltverbände und die Papenburger Meyer Werft für das Masterplan-Projekt zusammengeschlossen. Ziel ist der Ausgleich zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen an der Ems als Lebensader der regionalen Wirtschaft. Lokale Naturschützer bezweifeln jedoch den Nutzen des Vertrages und sehen sich nun durch die bevorstehende Vertiefung der Außen-Ems in ihrer Kritik bestätigt. Im Gegensatz zu den großen Umweltverbänden BUND, Nabu und WWF hatten kleinere Initiativen den Masterplan nicht unterschrieben.