Auf Baustellen werden nicht selten Menschen illegal beschäftigt (Symbolbild). (dpa)

Bundespolizei und Zoll sind mit einer großangelegten Aktion in Norddeutschland gegen das Einschleusen von Ausländern und illegale Beschäftigung im Bau vorgegangen. Schwerpunkt der Aktion in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch war die Region Bremerhaven, wie Zoll und Bundespolizei mitteilten.

Die umfangreichen Einsatzmaßnahmen mit 850 Beamten erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade. Aus welchen Ländern die illegal beschäftigten Arbeiter eingeschleust werden, wollten die Behörden nach Abschluss der Razzia mitteilen, die zunächst noch andauerte. (dpa)