Nach dem Brand einer größeren Moorfläche im Emsland bei Papenburg haben Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Der Moorbrand in Lohnen hingegen konnte noch nicht gelöscht werden. (Torsten Albrecht/Nord-West-Media/dpa)

Mit einem Großaufgebot kämpft die Feuerwehr gegen einen brennenden Moorabschnitt zwischen Lohne und Diepholz. Am Dienstagnachmittag waren rund 200 Feuerwehrleute aus den Landkreisen Vechta und Diepholz im Einsatz, sagte der Sprecher der Feuerwehr Lohne, Christian Tombrägel. Das Feuer auf einer Torfabbaufläche im Südlohner Moor war am Montag ausgebrochen. Mit der Hilfe von Luftbildaufnahmen habe man inzwischen eine Fläche von 55 Hektar gemessen, die von dem Feuer betroffen gewesen sei. Am Dienstagnachmittag brannten davon noch 3 Hektar. Gegen die Flammen wurde den ganzen Tag über auch ein Löschhubschrauber eingesetzt.

„Die Schwierigkeit ist, dass das Gelände sehr unwegsam ist und wir nur zu Fuß zu den Glutnestern kommen“, sagte Tombrägel. Auch mit geländegängigen Fahrzeugen komme man nur so weit, wie es die Wege zuließen. Der Einsatz zehre an den Kräften der Feuerwehrleute. Daher hätten am Nachmittag andere Feuerwehrleute den Einsatz von den Kolleginnen und Kollegen vom Morgen übernommen. „Die waren am Ende ihrer Kräfte, die waren fertig.“ Am Abend zwischen 20 und 21 Uhr sollten nochmal die Feuerwehrleute ausgetauscht und eine Nachtwache eingerichtet werden. Die Löscharbeiten müssten mit Sicherheit noch am Mittwoch fortgesetzt werden.

Wärme und Wind können Feuer anfachen

„Die Tücke des Moorbrandes ist, dass er sich in den Abend- und Nachtstunden zurückzieht“, sagte Tombrägel. Die niedrigeren Temperaturen und die aufkommende Feuchte durch den Tau sorgten dafür, dass sich der Brand „schlafen“ lege. Es könne sein, dass am nächsten Morgen mit der aufgehenden Sonne und der zunehmenden Wärme und dem Wind die Flammen wieder auflodern.

Tückisch sei auch, dass sich bei Moorbränden das Feuer tief in die Erdschichten eingrabe. Torf war in früheren Jahrhunderten ein beliebter Brennstoff in Norddeutschland, weil er lange brennt und gut die Wärme speichert. Die Feuerwehrleute müssen mit der Hand die Torfschichten bis zu einer Tiefe von einem Meter umgraben, um an die Schwelbrandnester zu kommen. Wo es gehe, werde ein Bagger eingesetzt, sagte Tombrägel: „Das sind viele Kilometer, die die Kameraden zu Fuß zurückzulegen haben.“

Erst am Wochenende brannte im Landkreis Emsland ein 32 Hektar großes Moorgebiet bei Papenburg. Dabei mussten auch Häuser evakuiert werden. Im Herbst 2018 brannte mehrere Wochen lang ein Moor auf einem Waffentestgelände der Bundeswehr nördlich von Meppen. Die Rauchfahne reichte zeitweise über große Teile Nordwestniedersachsens. Bis zu 1700 Kräfte von Bundeswehr, ziviler Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz. (dpa)