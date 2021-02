Ein Autofahrer steht Ende Dezember 1978 bei Cuxhaven neben seinem am Straßenrand im Schnee stecken gebliebenen VW-Käfer. (picture alliance/dpa | Werner Schilling)

Niedersachsen erwartet dieses Wochenende einen Schneesturm, wie es ihn seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Meteorologen verschärften am Freitag ihre Warnungen vor Schneeverwehungen und extremem Glatteis. „Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Feuerwehr und Katastrophenschutz, Polizei, Verkehrsbetriebe und Bahnen, Straßenmeistereien und Räumdienste - alle bereiteten sich auf ein hektisches Wochenende vor. Als gefährdet galt der Süden des Landes.

In betroffenen Gebieten sollten sich die Menschen durchaus darauf einstellen, dass der Strom ausfällt oder es wegen Glatteis unmöglich sein wird, das Haus zu verlassen. Das sagte Franz Molé, Leiter der Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD. „Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte.“ Was genau ist zu erwarten?

DAS WETTER: Mit Stand Freitagmittag zeichnete sich ab, dass ab Samstagnachmittag heftige Schneefälle und Schneeverwehungen das Gebiet vom Emsland über das südliche Niedersachsen bis Sachsen-Anhalt treffen könnten. Erwartet werden dort bis zu 40 Zentimeter Schnee.

Südlich schließt sich eine Zone mit besonders hoher Glatteisgefahr an. Sie reicht von Nordrhein-Westfalen über Nordhessen und Thüringen bis Sachsen. Molé sprach von „unterkühltem Regen, der schlagartig gefriert“. Wenn sich dieser Eispanzer auf Stromleitungen festsetze, könne es Kurzschlüsse geben oder die Leitungen rissen ab. Straßen und Bahnschienen könnten unpassierbar sein.

Mehr zum Thema Winter vor der Haustür Wer bei Eis und Schnee räumen muss Der Winter hat große Teile Deutschlands im Griff, im Norden wird aktuell mit viel Schnee gerechnet - der dann geräumt werden muss. Dies gilt nicht nur für Eigentümer, ... mehr »

Ursache für das zu erwartende Extremwetter ist nach DWD-Angaben eine Wetterscheide über der Mitte Deutschlands. Von Süden führe ein Tief feuchtwarme Luft heran, von Nordosten lasse ein Hoch eiskalte stürmische Luft einströmen. Für die Nacht auf Sonntag wurden in Niedersachsen zwei bis acht Grad Frost erwartet, für die Nacht auf Montag vier bis elf Grad Frost. Der Norden des Landes sollte ab Samstag Schnee abbekommen, wenn auch weniger als der Süden.

SORGENKIND BAHN: Die Deutsche Bahn und die Privatbahnen Metronom, enno und erixx warnten, dass ab Samstagnachmittag Züge ausfallen könnten, selbst wenn überall zusätzliches Personal im Einsatz sei. „Wenn wir fahren, möchten wir mit ihnen als Fahrgäste auch sicher ankommen“, sagte ein Sprecher der Privatbahnen. „Wir wollen vermeiden, dass Züge auf halber Strecke stoppen müssen, im schlimmsten Fall auf freier Strecke.“

SORGENKIND STROM: Auf mögliche Störungen stellten sich die Betreiber der Stromnetze ein. „Mit Blick auf die nächsten Tage halten wir eine erhöhte Alarmbereitschaft und vielfältige Leitungsreserven vor und stehen dazu auch mit anderen Netzbetreibern im Austausch“, sagte ein Sprecher von Tennet. Sollten Leitungen beschädigt werden, könne Tennet den Schaden durch Sicherheitsreserven über andere Leitungen ausgleichen. Die Firma betreibt von Schleswig-Holstein bis Bayern das längste Höchstspannungsnetz in Deutschland.

Der Netzbetreiber Avacon bereitete sich vor, ebenso der regionale Oldenburger Energieversorger EWE. Im November 2005 hatte eine ungewöhnliche Kombination aus orkanartigem Wind und viel nassem Schnee im Münsterland dazu geführt, dass zahlreiche Strommasten umstürzten. Tausende Menschen waren ohne Strom.

Mehr zum Thema Räumdienste in Alarmbereitschaft Wie sich die Region gegen Schnee und Eis rüstet Der Winter kehrt am Wochenende wohl mit Wucht nach Norddeutschland zurück. Die Meteorologen erwarten Dauerfrost und viel Schnee. Die Räumdienste in Bremen und der Region ... mehr »

ALLES BEREIT: Am Freitag meldeten viele Behörden und Dienste ihre Bereitschaft. Die Autobahnmeistereien verfügten über etwa hundert Räum- und Streufahrzeuge und 250 Mitarbeiter, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes. Sie sollen die etwa 750 Kilometer Autobahn im nördlichen Niedersachsen, in Hamburg und Schleswig-Holstein freihalten. Die Sprecherin appellierte an die Autofahrer, ihre Fahrweise dem Wetter anzupassen und Schneeräum- und Streufahrzeuge nicht zu überholen.

Beim Technischen Hilfswerk Niedersachsen hieß es: „Unsere Ortsverbände machen die Fahrzeuge fit. Schneeketten werden angelegt, Frostschutzmittel wird aufgefüllt.“

WIE WAR ES FRÜHER? Als Schneesturm mit katastrophalen Auswirkungen ist in Niedersachsen das „Schneechaos“ vom Februar 1979 im Gedächtnis. Sechs Tage lang herrschte damals im Nordwesten Katastrophenalarm. Nur die Kinder freuten sich, weil sie tagelang schulfrei hatten. Auch diesmal könne es sein, dass am Montag kein Präsenzunterricht stattfinde, teilte der Landkreis Nienburg mit. Das werde kurzfristig am Montagmorgen mitgeteilt.

SCHNEEAUSFLUG? Der Landkreis Goslar warnte zum vierten Mal in Folge vor Ausflügen in den Harz. Polizei und Ordnungsämter würden erneut kontrollieren, ob überall die Corona-Maßnahmen eingehalten werden, kündigte Landrat Thomas Brych (SPD) an.

UND DIE KÜSTE? Die Fährbetriebe an der Nordseeküste rechneten für das Wochenende mit starkem Ostwind. Deshalb fallen einige Fahrten von und zu den ostfriesischen Inseln aus.