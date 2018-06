Feuerwehrleute löschen den Brand aus einem Korb einer Drehleiterer heraus. (dpa)

Großbrand in Stade: Die Rauchsäule ist mehrere hundert Meter hoch. (dpa)

Auf einem Recyclinghof in Stade ist am Freitag ein Großbrand mit einer mehrere hundert Meter hohen Rauchsäule ausgebrochen. 300 Einsatzkräfte seien vor Ort, um das Feuer zu löschen, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Ursache war zunächst unbekannt. Auch die Schadenshöhe war noch nicht klar. Ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs hatte die Feuerwehr am Mittag benachrichtigt, nachdem er auf einer Lagerfläche unter freiem Himmel eine Rauchentwicklung bemerkt hatte. Gepresste Papierballen waren in Brand geraten, die Flammen griffen schnell auf ein angrenzendes Plastiklager über. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten noch mehrere Stunden andauern. (dpa/lni)