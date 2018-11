Avni Altiner, Vorsitzender der niedersächsischen Schura, dem Landesverband Niedersachsen der Muslime, bestätigt die Vorbereitung eines neuen, liberalen Islamverbandes. (Friso Gentsch)

Im Streit um Einflussversuche der Türkei auf die Moscheeverbände in Niedersachsen steht die Gründung eines neuen liberalen Islamverbandes bevor.

Der ehemalige langjährige Vorsitzende des Landesverbandes der Muslime (Schura), Avni Altiner, bestätigte entsprechende Vorbereitungen am Dienstag in Hannover. Der neue unabhängige Verband solle allen Muslimen und Moscheegemeinden offenstehen. Ziel sei es, dass die in langjähriger Arbeit erzielten Erfolge und Absprachen zur Integration der Muslime in Niedersachsen „nicht den Bach heruntergingen“, sagte Altiner der Deutschen Presse-Agentur.

Altiner hatte die Integrationsbemühungen und Vorbereitungen zum islamischen Religionsunterricht maßgeblich vorangetrieben. Er genießt bei vielen Landespolitikern hohes Ansehen.

Wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete, steht Altiner allerdings vor einer schwierigen Aufgabe. Die türkische Religionsbehörde Diyanat nämlich hat großen Einfluss sowohl auf den Moscheeverband Ditib als auch auf die Schura, was Moscheegemeinden einen Wechsel des Verbandes schwer macht. Auch deshalb sei man in Regierungskreisen nicht allzu optimistisch, was die Organisationskraft eines neuen, integrationswilligen Islamverbands in Niedersachsen angeht, schrieb die „FAZ“. (dpa)