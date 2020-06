Der Regen kommt in den unteren Bodenschichten kaum an: Umweltminister Olaf Lies will unter anderem bessere Beregnungsanlagen auf den Feldern installieren. (Uwe Anspach/DPA)

Angesichts dramatisch sinkender Grundwasserpegel in Niedersachsen hat Umweltminister Olaf Lies (SPD) vor einem „Verteilungskampf“ gewarnt und eine bessere Vorsorge gefordert. „Wir müssen die Überschüsse aus den Wintern gegen die Dürren im Sommer nutzen“, sagte der Ressortchef am Mittwoch in Hannover. Notwendig seien neue Fernleitungssysteme, intelligente Graben- und Drainagesysteme sowie zielgenaue Beregnungsanlagen im Ackerbau.

Entnahmeverbote für Industrie und Landwirtschaft lehnte der Minister dagegen ab. Für ein funktionierendes Wassermanagement müsse man „von Beginn an die Interessen aller Beteiligten bündeln“. Den Bau neuer Talsperren sah Lies mit Blick auf lange Planungszeiten und die erheblichen Eingriffe in die Natur eher skeptisch.

Eine „extrem angespannte Ausgangslage“ vor diesem Sommer beschreibt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in seiner neuen Sonderausgabe zum Grundwasserbericht. Danach lagen schon im Dürrejahr 2018 die Werte der Messstellen weit unterhalb des Durchschnitts der vorangegangenen 30 Jahre. 2019 wurde es dann noch schlimmer. Das Grundwasser sank bei 71 Prozent der Messpunkte weiter ab; bei über der Hälfte wurde zudem der tiefste Grundwasserstand seit 1988 gemessen.

Die Folgen von Hitze und Trockenheit waren überall im Land zu sehen: Fichtensterben im Harz, Ausbreitung des Borkenkäfers, gelbe Wiesen, staubige Felder, Ernteausfälle. „Der Klimawandel hat Niedersachsen endgültig erreicht“, beklagte der Minister. Und trotz des regenreichen Winters 2019/20 und der punktuellen Niederschläge der vergangenen Tage ist kaum Besserung in Sicht. „Das reicht bei Weitem nicht, um die Defizite auszugleichen“, erklärte NLWKN-Experte Gunter Wriedt. „Der Regen kommt nicht in den tiefen Bodenschichten an.“ Besonders betroffen sind nach seinen Angaben die Börde- und Geestgebiete im Osten und Süden Niedersachsens sowie die Mittelgebirge. Etwas glimpflicher sieht es in den Marschgegenden im Westen aus.

Grundwasserstände in Niedersachsen von 2014 bis 2019 (Weser Kurier Grafik)

Die Versorgung mit dem kostbaren Nass erfolgt in Niedersachsen zu 85 Prozent aus den Grundwasserbeständen, zu 15 Prozent aus den Talsperren im Harz. Letztere sind laut Minister dank des regenreichen Winters derzeit einigermaßen gut gefüllt. „Die Lage dort ist deutlich entspannter als 2018.“ Der allgemeine Verbrauch beläuft sich auf 550 Millionen Kubikmeter pro Jahr; dazu kommen 250 Millionen Kubikmeter Eigenentnahme durch die Landwirtschaft sowie weitere 100 Millionen Kubikmeter durch die Industrie.

Einschränkungen plant das Umweltministerium hier vorerst nicht. Stattdessen setzt Lies auf technische Lösungen. So brauche es dringend neue Beregnungsanlagen auf den Feldern. Derzeit werde das Wasser einfach in die Luft gespritzt, dabei gingen an heißen Tagen bereits 30 Prozent allein durch die Verdunstung verloren. In regenreicheren Gebieten müsse man mehr für das Speichern von Wasser tun, meinte der Minister. „Entweder fließt es in die Nordsee und ist weg. Oder es wird genutzt.“

So könne man die Entwässerungsgräben etwa in der Wesermarsch als Vorratsräume für trockenere Perioden umfunktionieren. In Orten, die oft von Starkregen heimgesucht würden, sei der Bau von Rückhalte-­becken sinnvoll. Die Grünen im Landtag halten solche Maßnahmen angesichts des dritten Dürresommers in Folge für Flickschusterei. Notwendig sei eine neue Wasserpolitik, die sich nicht nur an den Interessen der Landwirte orientieren dürfe.

„In den Mittelpunkt gehören der Schutz und die Renaturierung unserer Ökosysteme. Sie sind von unschätzbarem Wert für eine nachhaltige Wasserpolitik“, sagte die umweltpolitische Sprecherin Imke Byl. „Wir brauchen gesunde Flüsse und Auen, wiedervernässte Moore und vitale Laub-Mischwälder.“

Zudem müsse endlich Schluss damit sein, für Straßen und andere Bauten immer mehr Flächen zu versiegeln. Die Abgeordnete verwies darauf, dass laut einer Studie der Umweltorganisation BUND mehr als die Hälfte der bundesweit bewässerten landwirtschaftlichen Flächen in Niedersachsen liegen. Grund seien sandige Böden und der hohe Anteil der Landwirtschaft. „Fehlender Regen macht immer mehr Bewässerung nötig. Das lässt auf Dauer aber das Grundwasser weiter sinken, das Wasser fehlt unter anderem für die Wälder.“ Hinzu komme die starke Nitrat-Belastung des Grundwassers.