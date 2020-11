Nach einem Mordversuch in Bremervörde hat die Polizei jetzt zwei Männer festgenommen. (Karl-Josef Hildenbrand)

Bremervörde. Nach einem versuchten Mord, der sich im Februar dieses Jahres bei Streitigkeiten zwischen zwei türkischstämmigen Großfamilien im Nordkreis Rotenburg ereignet hat, sind jetzt zwei tatverdächtige Männer mit Haftbefehl festgenommen worden. Sie sitzen derzeit in Justizvollzugsanstalten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein und warten dort auf ihre Verhandlung, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Stade. Ein dritter, ebenfalls mit Haftbefehl gesuchter Tatbeteiligter befinde sich im Ausland. Nach ihm werde gefahndet.

Hintergrund der Festnahmen war der Überfall auf einen 41-jährigen Mann in den Abendstunden des 8. Februars am Sportplatz in Oerel. Unter einem Vorwand war er dort hingelockt und von Mitgliedern der anderen, verfeindeten Familie erwartet worden. Auslöser für diese Falle war eine Auseinandersetzung zwischen den Familien eine Woche zuvor. Am Sportplatz kam es dann zu Handgreiflichkeiten, bei denen das Opfer am Kopf und durch mehrere Messerstiche am Bein verletzt wurde. Der Mann konnte sich selbst in seinem Auto in Sicherheit bringen und fliehen. Er musste am Abend in einem Krankenhaus behandelt werden. Im weiteren Verlauf rief die Familie des Opfers etwa 40 Personen zusammen. Die Bremervörder Polizei zeigte daraufhin starke Präsenz im Nordkreis und konnte eine Eskalation verhindern. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich gegen drei 27, 29 und 41 Jahre alte Männer ein dringender Tatverdacht. Auf Antrag der Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft für Clan-Kriminalität in Stade erließ das Amtsgericht Bremervörde gegen die drei Männer einen Haftbefehl.