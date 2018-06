November 2017 in Delmenhorst hat die Polizei nun einen dringend Tatverdächtigen verhaftet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg am Freitag mitteilten, handelt es sich dabei um den 29-jährigen Ex-Lebensgefährten der 51-Jährigen. Er soll seine Freundin aus Eifersucht getötet haben. Die beiden Polen hatten zuvor im Delmenhorster Wollepark zusammengelebt, wobei die Frau dort seit August 2016 nicht mehr offiziell gemeldet war. Nachdem die Blöcke Am Wollepark 11 und 12 Anfang November von der Stadt Delmenhorst geräumt und gesperrt wurden, hatten sich die beiden einen Unterschlupf auf einem Betriebsgelände der Bahn in Heidkrug gesucht und dort in einer Garage gelebt.

Der Lebensgefährte hatte die Tote seinerzeit auch der Polizei gemeldet. Er wurde, wie später bekannt wurde, zuerst auch als Tatverdächtiger festgenommen. Da sich der Verdacht aber nicht erhärtete, konnte er vorerst wieder gehen. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich aber neue Verdachtsmomente gegen ihn. Dieser Verdacht beruht laut Polizei und Staatsanwaltschaft darauf, „dass der Lebensgefährte gegenüber zwei Zeugen Täterwissen offenbart haben soll“. Gegenüber einem dieser Zeugen soll er zudem auch den Mord gestanden haben.

Bislang hat sich der 29-Jährige nicht weiter zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert. Da die Ermittlungen fortgesetzt werden, können derzeit auch keine weiteren Details bekannt gegeben werden, erklären die Behörden.