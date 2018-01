Armin Paul Hampel (dpa)

Niedersachsens bisheriger AfD-Vorsitzender Paul Hampel will gegen die Entmachtung des Landesvorstandes kämpfen. Er werde gegen den Beschluss des Bundesvorstands gerichtlich vorgehen, sagte Hampel der "Welt". Der 60-jährige Bundestagsabgeordnete beklagte sich zudem, über die Entscheidung nicht informiert worden zu sein. Ein AfD-Sprecher hatte am Freitagabend in Berlin mitgeteilt, dass der Bundesvorstand mit einer Zweidrittelmehrheit die sofortige Amtsenthebung der AfD-Landesspitze beschlossen habe.

Für die Vorgehensweise der AfD-Spitze in Berlin zeigte Hampel überhaupt kein Verständnis. "Ich bin entsetzt, dass der Bundesvorstand ignoriert hat, dass die Mitglieder, die Neuwahlen fordern, vergangenen Sonntag gegen Mitglieder der eigenen Partei demonstriert haben. Wer so agiert, agiert parteischädigend", sagte Hampel.

Warum der AfD-Bundesvorstand Hampel entmachtet hat

Nach langen Querelen hatte der Bundesvorstand der AfD den gesamten Vorstand des Landesverbands in Niedersachsen des Amtes enthoben. Mit Zweidrittelmehrheit sei am Freitag beschlossen worden, die Spitze des Landesverbands mit sofortiger Wirkung ihres Amtes zu entheben, teilte ein AfD-Sprecher am Abend in Berlin mit. Grund: Der Landesvorstand habe "schwerwiegend gegen die Grundsätze bzw. die Ordnung der Partei verstoßen". Laut Parteisatzung kann der Bundesvorstand eine Amtsenthebung eines Landesvorstandes durchsetzen.

Der Landesverband hatte zuletzt nach einer Posse um verschiedene Adressen auf den Einladungen kurzfristig einen geplanten Sonderparteitag abgesagt. Dort sollte über die Abwahl des umstrittenen AfD-Landesvorsitzenden Paul Hampel entschieden werden. Als Nachfolgerin hatte sich schon die Vorsitzende der niedersächsischen AfD-Fraktion, Dana Guth, positioniert. Sie war schon einmal gegen Hampel antreten, verlor die Kampfabstimmung damals jedoch. Bei der Landtagswahl im Oktober holte die AfD nur 6,2 Prozent der Stimmen – deutlich weniger als im Bund.

In der niedersächsischen AfD hatte es in den Monaten vor der Bundestags- und der Landtagswahl heftige Streitereien mit schweren Vorwürfen und Anzeigen gegeben. Dem einstigen Fernsehjournalisten Hampel wird von Kritikern ein diktatorischer Führungsstil und verletzende persönliche Attacken vorgeworden. Er wurde wegen Verleumdung und übler Nachrede angezeigt. Hampel hatte sich für die Bundestagswahl den ersten Platz der Landesliste gesichert, seine Gegner wollten das verhindern. Sie fochten die Liste gerichtlich an, scheiterten jedoch am Ende. Hampel ist auch Bundestagsabgeordneter und strebt als Vertreter der AfD in den Auswärtigen Ausschuss des Parlaments.

In der AfD-Mitteilung vom Freitagabend hieß es weiter, der Bundesvorstand werde nun "zeitnah" zu einem Landesparteitag einladen. Dann soll ein beschluss- und handlungsfähiger Landesvorstand gewählt werden. (dpa)

++ Diese Meldung wurde am 20.01.2018 um 12.25 Uhr aktualisiert. ++