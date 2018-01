Soll als AfD-Landeschef abgewählt werden: Paul Hampel (dpa)

Sprühparolen und Steinwürfe sollten den Sonderparteitag der niedersächsischen AfD in Hannover stören. Aber die nächtlichen Aktionen militanter Antirassisten am Bürgerhaus Misburg waren nicht nur strafbar, sie gingen auch ins Leere. Der umstrittene AfD-Landeschef Paul Hampel höchstpersönlich ließ den für das Wochenende geplanten Konvent am Donnerstagabend kurzerhand platzen.

Die Mitglieder erhielten die Absage per Mail; eine Mitarbeiterin kündigte den Mietvertrag für den Veranstaltungsort. Hampels Widersacher freilich mögen nicht aufgeben; sie planen am Sonnabend trotzdem ein Treffen im Stadtteil Misburg. „Möglicherweise haben nicht alle unsere Mitglieder die Absage rechtzeitig erhalten“, erklärte Landesvizechef Oliver Westphal am Freitag. „Deshalb werden wir dort sein.“

Den Charakter eines offiziellen Parteitages habe diese Zusammenkunft allerdings nicht. Sein Vorstandskollege Jörn König versuchte zunächst auf einem juristischen Umweg, den Parteitag doch noch stattfinden zu lassen. Per Eilverfahren vor dem Amtsgericht Hannover wollte er eine weiter bestehende Gültigkeit des Mietvertrages für das Bürgerhaus Misburg durchsetzen.

Wenige Stunden ­später zog König jedoch seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Stadt Hannover als Vermieterin nach einem entsprechenden Hinweis des Gerichts mangels Erfolgsaussichten wieder zurück. Dann werde man sich eben draußen vor dem Gebäude treffen, erklärten die Hampel-Gegner daraufhin.

Mit dem Hin und Her hat der Machtkampf in der Niedersachsen-AfD einen neuen ­Höhepunkt erreicht. 21 Kreisverbände hatten den Sonderparteitag durchgesetzt, um dort den Bundestagsabgeordneten per Abstimmung aus dem Amt zu kippen. Seine wachsende Gegnerschar von der „Aktion Neustart“, zu denen auch Landtagsfraktionschefin Dana Guth zählt, werfen dem ehemaligen Fernsehkorrespondenten diktatorisches Verhalten und eine chaotische Amtsführung vor.

Außerdem lasten sie dem 60-Jährigen das aus ihrer Sicht mit 6,2 Prozent enttäuschende Ergebnis bei der Landtagswahl vom 15. Oktober an. Hampels Anhänger konterten ihrerseits mit einem Abwahlantrag gegen seine Kritiker im Landesvorstand – allen voran die Vizes König, Westphal und Wilhelm von Gottberg, die sich nach anfänglicher Unterstützung längst mit ihm verkracht haben.

Risiko sei zu groß gewesen

Schon vor Weihnachten hatte sich der Sonderparteitag zur Posse entwickelt. Während das König-Lager die Mitglieder nach Hannover lud, setzte Hampel für die gleiche Zeit ein Treffen im Örtchen Gieboldehausen bei Göttingen an. Ende 2017 lenkte der Parteichef dann scheinbar ein. Die Bundes-AfD saß ihm im Nacken und drohte damit, den gesamten Landesvorstand wegen offensichtlicher Handlungsunfähigkeit zu entmachten.

Hampel verschickte am 27. Dezember ebenfalls eine Einladung für Hannover. Doch jetzt blies er den Parteitag plötzlich ab. Gegen die Einladungen hätten zahlreiche Anfechtungen vorgelegen, begründete der Vorsitzende seinen überraschenden Schritt. Da sei das Risiko doch viel zu groß gewesen, dass sämtliche auf dem Parteitag getroffenen Beschlüsse später für ungültig erklärt würden, so Hampels Argument.

Um einen Sonderparteitag wird er dennoch nicht herumkommen. Die Kreisverbände haben laut Satzung der Niedersachsen-AfD ein Recht darauf. Für einen erfolgreichen Abwahlantrag bedarf es allerdings einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Bundespartei könnte ebenfalls ein solches Treffen durchsetzen; dann würde für einen Rauswurf des Parteichefs bereits die einfache Mehrheit reichen. Bisher standen einflussreiche AfD-Führungskräfte in Berlin hinter ihrem Kollegen aus Hannover.

Inzwischen aber scheint die Unterstützerfront im Bund zu wackeln. Vize-Bundeschef Kay Gottschalk aus Hamburg jedenfalls zeigte sich am Freitag über die kurzfristige Absage des Parteitages erzürnt. Sollte es sich dabei tatsächlich um einen Alleingang des Landevorsitzenden gehandelt haben, seien Konsequenzen unausweichlich: „Dann heißt es: Rote Karte für Hampel.“