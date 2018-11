Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hannover leuchtet

dpa

Zum ersten Mal tauchen Künstler von diesem Mittwoch an historische Gebäude der niedersächsischen Landeshauptstadt in magisches Licht. Die Resonanz auf das erste Festival „Hannover leuchtet“ sei enorm, sagte Projektleiter Felix Reinhold am Dienstag.