Anklage wegen schwerer Untreue

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hannovers Oberbürgermeister Schostok tritt zurück

Stefan Schostok, Oberbürgermeister in Hannover, zieht die Konsequenzen aus der Rathausaffäre. Am Dienstagmorgen kündigte der 54-Jährige an, dass er seinen vorzeitigen Ruhestand beantragen werde.