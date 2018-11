Innenminister Boris Pistorius plädierte dafür, den Bürgern großzügigere Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten als bislang einzuräumen. (Sebastian Kahnert/dpa)

Die Forderung der FDP-Fraktion, die umstrittenen Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, stieß am Mittwoch lediglich bei der AfD auf ein positives Echo.

Im vergangenen Jahr mussten Haus- und Wohnungsbesitzer in Niedersachsen zum Ausbau kommunaler Straßen knapp 20 Millionen Euro beisteuern. Häufig sind für den einzelnen Eigentümer Beträge von mehreren tausend Euro fällig. Die FDP machte sich deshalb in einem Antrag erneut für die Abschaffung der Beiträge stark. Die Bürger müssten für etwas zahlen, was kommunale Aufgabe sei, so ihr Argument. „Es gibt 40 Bürgerinitiativen in Niedersachsen, die sich wehren – wir stehen an der Seite dieser Bürger“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jan-Christoph Oetjen.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) hielt davon nichts. „Diese Forderung klingt zunächst nach einer einfachen Lösung – weg damit und das Problem ist beseitigt. Aber so leicht ist das nicht“, sagte er. Mit der Abschaffung der Bürgerbeiträge an der Straßensanierung würde das Land den Kommunen das Recht verwehren, sich Einkommen für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erschließen.

Die Kommunen benötigten diese Einnahmen aber, um ihre gute Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Pistorius plädierte dafür, den Bürgern großzügigere Stundungs- und Ratenzahlungsmöglichkeiten als bislang einzuräumen. Die Fraktionen von SPD und CDU wollen sich zum Jahresende auf eine Position zu dem Thema verständigen, die wohl auf diese Variante hinauslaufen wird.

Kein Vorschlag zur Gegenfinanzierung

Jan-Christoph Oetjen nannte das Vorhaben der Großen Koalition eine Mogelpackung. Es sei keine soziale Gerechtigkeit, wenn bei einer Stundung der Beiträge über 25 Jahre am Ende nicht die Oma bezahlen müsste, sondern ihre Enkel. Vom SPD-Abgeordneten Bernd Lynnack musste sich Oetjen vorwerfen lassen, Politik zugunsten von Hauseigentümer zu machen. „ Es geht ihnen nicht um eine soziale Lösung, sondern um ihre Stammwählerschaft.“

Die FDP habe keinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung. Der kommunalpolitische Sprecher der Grünen, Belit Onay, erinnerte an eine Reform des Kommunalabgabengesetzes der rot-grünen Landesregierung vom März 2017. Das Gesetz bietet den Kommunen die Möglichkeit, Hausbesitzer in einem Gebiet mit wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau zu belegen. So könnten hohe Einmalforderungen vermieden werden.