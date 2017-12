Die Holzachterbahn Colossos ist seit Anfang des Jahres stillgelegt. Ihre Zukunft ist weiter ungewiss. (dpa)

Sie ist eine der beliebtesten Achterbahnen im Heide Park: die Holzachterbahn Colossos. In dieser Saison mussten die Besucher jedoch auf rasante Fahrten verzichten. Im März teilten die Betreiber des Parks mit, dass das Fahrgeschäft in dieser Saison geschlossen bleibt. Auf Nachfrage des WESER-KURIER teilte eine Pressesprecherin damals mit, dass Schienenteile getauscht werden müssen. Zu weiteren Gründen äußerten sich die Betreiber lange nicht. Das sorgte für Spekulationen. Auf der Facebook-Seite des Parks, aber auch in diversen Foren tauschten sich die Fans aus. Oft war zu lesen, dass die Anlage marode sei und gar nicht mehr öffnen würde. Ein Gerücht befeuerte das nächste. Auch die Merlin Entertainment Group, ein britischer Konzern, der den Park mittlerweile betreibt, geriet bei den Fans in Kritik. Vorwürfe wurden laut, dass der Konzern die Achterbahn nicht warte und die Anlage verfallen ließe.

Schienenanlage muss komplett getauscht werden

Nun melden sich die Betreiber erstmals zu Wort. In einem Video auf der Facebook-Seite des Parks beantwortet Bastian Lampe, technischer Leiter der Fahrgeschäfte, die häufigsten Fragen, die in den vergangenen Monaten gestellt wurden und erklärt, warum die Anlage in dieser Saison geschlossen bleiben musste. Laut Lampe habe eine TÜV-Prüfung Anfang des Jahres ergeben, dass der Zustand der Schienen schlechter als angenommen sei. Die Anlage war zu dem Zeitpunkt seit rund 15 Jahren in Betrieb gewesen. Weiter erläutert er, dass weitere Messungen ergeben hätten, dass die Schiene auf ganzer Länge getauscht werden müsse. Dieses Verfahren sei sehr aufwändig. Eine Entscheidung darüber, ob die Bahn tatsächlich restauriert wird oder einem Neubau weichen muss, fällt laut Lampe im Januar. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

Die neue Saison des Heide Parks startet am 24. März 2018.