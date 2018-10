Per Container-Lkw werden die Sendungen aus den Bremer Paketzentren im Gewerbepark Heilshorn angeliefert. (Christian Kosak)

Welch ein Chaos, so viel Ärger: Das Durcheinander bei der Paketzustellung aus der Vorweihnachtszeit 2017 ist vielen Bremern und Butenbremern noch lebhaft in Erinnerung. Seinerzeit hatten zahllose Sendungen die Empfänger erst Wochen später erreicht. Beim Marktführer DHL soll nun Jochen Könemann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass sich so ein Desaster bei den Päckchen und Paketen nicht wiederholt.

Könemann leitet im Heilshorner Gewerbepark A 27 die nagelneue Sortieranlage für mehr als 60 Zustellbezirke rechts der Weser, von Bremen-Nord und Ritterhude bis Oslebshausen und Oberneuland. „Im Moment haben wir hier täglich 10 - bis 12 000 Sendungen“, sagt Könemann, während hinter ihm die Pakete auf computergesteuerten Förderbändern durch die Halle sausen.

Freude wegen der Arbeitsplätze

Im Weihnachtsgeschäft werden es an die 20 000 pro Tag sein. Container-Lkw bringen die Sendungen von den Bremer Paketzentren zunächst zum Heilshorner Depot, das vier Kilometer von der A 27-Abfahrt Schwanewede entfernt liegt; aus einigen regionalen Gebieten werden die Pakete auch direkt dort angeliefert. Per Fließband und Laserscan werden die Pakete auf die Zustellfahrzeuge verteilt, die damit dann zurück gen Hansestadt fahren.

Bernd Littwin, Geschäftsführer der Konzern-Tochter DHL-Delivery Bremen GmbH, erklärt, Lage und Verfügbarkeit des 2,3 Hektar großen Baugrundstücks hätten für den Standort vor den Toren der Hansestadt gesprochen: „Die A 27 ist nicht so staubelastet wie die A 1.“ Der Umweg in den Landkreis Osterholz freut, wen wundert’s, den Landrat und den Bürgermeister schon wegen der Arbeitsplätze. Der Paketdienstleister nimmt den Nord-Schlenker in Kauf, weil seine Bremer Sortierzentren vor allem zu Stoßzeiten aus allen Nähten platzen. Weihnachten 2017 hat es gezeigt. Im Online-Versandhandel brummt das Geschäft, und ein Ende der oft zweistelligen Wachstumsraten ist nicht abzusehen.

Könemann hat in diesen Wochen damit begonnen, seine Mannschaft von gut 100 Zustellern um weitere 20 Zeitarbeiter aufzustocken. Die Paketboten fahren in zwei Schichten und beladen ihre Autos selbst. In normalen Zeiten sind es pro Tag und Fahrzeug etwas 150 Sendungen, Durchschnittsgewicht drei Kilogramm. Nach den DHL-Geschäftsbedingungen dürfen es im Einzelfall maximal 31,5 Kilo sein. Die Fließbänder der Heilshorner Anlage befördern große wie kleine Pakete zu einem der insgesamt 48 Rolltore der Halle, die die Ausmaße eines kleinen Fußballplatzes hat.

Es sei ein anspruchsvoller Job, betont der Betriebsratsvorsitzende Klaus Engelken - und mit einem Eingangsstundenlohn von 11,71 Euro auch nicht eben fürstlich bezahlt. DHL-Delivery zahlt den Regionaltarif der Logistikbranche, nicht den besseren Haustarif der Postler. Die Zusteller seien körperlich stark beansprucht, stünden gleichsam am Ende einer Kette und seien doch das Gesicht des Hauses, so der Personalsprecher. Zeitdruck und Parkplatzsuche sorgen für Stress. „Und die Kunden sind ja auch nicht immer alle nur freundlich.“

Vom Förderband ins Paketauto

Frank Schmidt, Leiter der Bremer Niederlassung Brief der Deutschen Post, hebt den Fortschritt bei den Arbeitsbedingungen hervor, der mit dem Hallen-Neubau einhergehe: „Durch die ausziehbaren Rutschen können die Sendungen jetzt ganz ohne Bücken auf einer Höhe von 80 Zentimetern direkt in die Fahrzeuge geladen werden.“ Auch auf großzügige Pausen- und Umkleideräume hätten die Arbeitgeber Wert gelegt. Die förmliche Einweihung der Anlage vergangenen Dienstag sei schon ein Grund zum Feiern, sagt der Chef der Basis, Jochen Könemann.

Was der Bau gekostet hat, darüber macht Post-Sprecherin Maike Wintjen keine Angaben. Der Konzern habe seit 2012 mehr als 750 Millionen Euro in den Ausbau des Paketdepot-Netzes investiert; neben der Heilshorner Zustellbasis habe das Unternehmen bisher 80 weitere solcher Verteilanlagen in Betrieb genommen. Zwischen sieben und 15 Millionen Euro pro Zustellbasis halten Branchenkenner für realistisch; die Sortierkapazität der neuen Anlage im Gewerbepark A 27 liegt mit bis zu 6000 Sendungen pro Stunde im Mittelfeld.

Voraussetzung ist, dass die Päckchen und Pakete unversehrt an- und durchkommen; schon beim Beladen der Bänder wird darauf geachtet, denn sonst stoppt der Betrieb. Falls der große Scanner im Eingangsbereich mal ausfallen sollte, gibt es eine 24-Stunden-Hotline des Herstellers und die Möglichkeit der Fernwartung. Etliche Ersatzteile lagern für den Notfall auch vor Ort, aber wenn das alles nicht helfen sollte, muss wie früher von Hand sortiert werden. Könemanns Aufgabe ist es, mit seinen Leuten genau das zu verhindern.

Heilshorn bringt für die Bremer Zentren eine spürbare Entlastung. Wie lange das ausreicht, hängt vom Bestellverhalten der Kunden ab. Frank Schmidt sagt, der Rückgang beim Sendungsaufkommen in Bremen und Bremerhaven sei in diesem Sommer geringer ausgefallen als erwartet. „Die Leute bestellen mittlerweile auch im Urlaub vom Handy aus und lassen den Nachbarn dann die Lieferung annehmen.“ Befördert würden ja auch längst nicht mehr nur Weihnachtsgeschenke. „Wir sind ein Lebensdienstleister geworden.“