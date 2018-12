Brunsbüttel

Heizöl in Nord-Ostsee-Kanal gelaufen

An einer Schiffstankstelle in Brunsbüttel sind aus einem Behälter mehrere Tausend Liter Heizöl ausgetreten und teilweise in den Nord-Ostsee-Kanal gelangt.