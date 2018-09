„Wir müssen Antworten geben, um den Menschen Ängste zu nehmen und ein neues digitales Prekariat zu verhindern“, sagte Grünen-Chef Stefan Körner am Mittwoch in Hannover.

Teilzeit, Solo-Selbstständigkeit und Home-Office-Jobs ersetzten immer mehr normale Arbeitsverhältnisse mit ihren meist durchgehenden Erwerbsbiografien, erklärte die grüne Co-Vorsitzende Anne Kura. „Was ist dann aber mit Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung und Rente?“ Die sozialen Sicherungssysteme seien bisher auf den digitalen Wandel nicht ausgerichtet. Aber man müsse für Risiken wie Job-Verlust, Krankheit und Ausbeutung gewappnet sein. „Das ist doch die eigentliche Herausforderung der Digitalisierung. Wo andere nur über Breitband reden, sind wir bereits am Start“, meinte Kura mit Blick auf Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), der seine Energie lediglich in den Netzausbau stecke.

Den Startschuss für ihr Projekt „Neue Zeiten, neue Antworten“ wollen die Grünen auf einer klassischen und öffentlichen Veranstaltung am Sonnabend in Braunschweig geben. Danach soll es in einer Art einjährigem Dauerparteitag mit Projektgruppen weitergehen, bis im Herbst 2019 die Ergebnisse in ein Grundsatzprogramm einfließen sollen. „Wir schaffen ganz neue, auch digitale Möglichkeiten der Zusammenarbeit“, schwärmte Kura von dieser Premiere moderner Beteiligungsformen. „Alle Mitglieder können sich hier einbringen.“ Allerdings werde die Partei auch gezielt gesellschaftliche Akteure wie Gewerkschaften und Arbeitgeber zur Mitarbeit einladen.