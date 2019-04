2018 war deshalb das Angebot zu groß, und das tat dem Preis nicht gut, jedenfalls aus Sicht der Bauern. (Maurizio Gambarini/dpa)

Es ist bewölkt, und es nieselt. Das Thermometer zeigt sechs Grad, ungemütliches Wetter. Aber Heinrich Thiermann findet das gut: „Genau richtig für uns.“ Thiermann ist einer der größten Spargelbauern in Niedersachsen, und wenn er von „uns“ spricht, dann meint er damit die gesamte Branche. Denn obwohl Niedersachsen immer noch Spargelland Nummer eins in Deutschland ist, jede fünfte Stange Spargel kommt von hier, ist man nicht ohne Sorgen. Das Wetter. Der Arbeitsmarkt. Die Vorgaben der Politik. Das macht den Spargelbauern zu schaffen.

Doch jetzt begrüßt Thiermann erst einmal seine Gäste. 480 Einladungen hat er zur offiziellen Eröffnung der Spargelsaison verschickt, und gemessen daran, wie voll die Parkplätze rund um Thiermanns Hof hier draußen in Kirchdorf-Scharringhausen sind, will sich niemand den ersten herkömmlich geernteten Spargel des Jahres entgehen lassen. Ein Dutzend Ordner weist die Gäste ein, die Schlange im Eingangsbereich ist lang.

"Wir sind letztes Jahr von null auf 100 gegangen"

Thiermann begrüßt Geschäftspartner, Kommunalpolitiker, Verbandsvertreter und Freunde und Kollegen. Auch zwei Minister haben ihr Kommen zugesagt: Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Sie haben etwas Verspätung, werden nachher aber dabei sein, wenn im großen Zelt die Grußworte gesprochen und die Reden gehalten werden.

„Ich bin guter Dinge, dass es eine gute Saison wird“, sagt Thiermann im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Gut würde bedeuten: besser als 2017 und 2018. Vor allem das vergangene Jahr ist gar nicht nach den Wünschen der Spargelbauern verlaufen. Erst ein feuchtes Frühjahr, was viele schon wieder vergessen haben, weil gleich danach der rekordheiße Sommer kam. Das hatte Effekte auf die Ernte, die Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, so beschreibt: „Wir sind letztes Jahr von null auf 100 gegangen, und dann lief die Ernte nonstop auf Hochtouren.“

2018 war deshalb das Angebot zu groß, und das tat dem Preis nicht gut, jedenfalls aus Sicht der Bauern. Während sich der Kunde über das Kilo Spargel für fünf, sechs Euro freuen konnte, machten die Bauern ein Minus. „Acht bis neun Euro pro Kilo sollten es dieses Jahr werden“, sagt Thiermann. Das hält er für einen guten Preis für beide Seiten. Ob es auch tatsächlich so kommt, wird unter anderem vom Wetter abhängen. „Sonnig, aber nicht zu heiß“, wünscht sich Eickhorst die nächsten Monate. „Bei 35 Grad macht das klassische Spargelessen keinen Spaß.“

An diesem Vormittag aber schon. Die Speisekarte verspricht neben der klassischen Variante – Spargel mit Hollandaise, Schinken und Petersilienkartoffeln – auch Spargel-­Wraps, Spargel-Möhrensalat mit Couscous oder Spargelpfanne mit Kirschtomaten und Mozzarella. Spargel ist nach wie vor das liebste Gemüse der Deutschen, auch weil es sich stets, zumindest ein bisschen, neu erfindet. 133 000 Tonnen sind letztes Jahr in Deutschland geerntet worden, davon 3000 Tonnen bei Thiermann am Stammsitz in Kirchdorf auf 500 Hektar. Zu Spitzenzeiten beschäftigt er 1500 Saisonarbeiter. Er wird in diesem Jahr genügend Arbeitskräfte zusammenbekommen, aber er sagt auch: „Der Arbeitsmarkt ist leer.“ In Brandenburg und Süddeutschland fehlten vielen Betrieben schon im vergangenen Jahr Erntehelfer.

Zwei Möglichkeiten für die Spargelbauern

Die Saisonarbeiter auf Thiermanns Hof kommen zum größten Teil aus Rumänien. Bis vor drei Jahren stellten Polen noch die Mehrheit. Doch viele bleiben inzwischen lieber in der Heimat. „In Polen gibt es mehr und mehr ganzjährige Jobangebote“, sagt Eickhorst, etwa in der Pflege, für LKW-Fahrer oder auf dem Bau. Ebenfalls ein Grund, warum viele polnische Erntehelfer nicht mehr für zwei bis drei Monate nach Deutschland ziehen: das Kindergeld, das die polnische Regierung großzügig eingeführt hat. Umgerechnet 115 Euro gibt es pro Kind, bei einem Durchschnittseinkommen von knapp über 1000 Euro ein gutes Argument, um bei der Familie zu bleiben.

Die Spargelbauern haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie müssen für die Erntehelfer so attraktiv sein, dass diese deshalb weiterhin kommen. Oder sie setzen auf mehr Technik, sogenannte Ernte-Roboter. Aber da macht Thiermann noch nicht mit. Die neuesten Modelle stecken noch in der Erprobungsphase, und Thiermann sagt: „Wir möchten nicht die Versuchskaninchen dafür sein.“ Also sorgt er weiterhin dafür, dass sich die Arbeiter bei ihm wohlfühlen. Er lässt sie nicht in Containern, sondern in Häusern wohnen und sorgt für gute Verpflegung. Und er zahlt Mindestlohn.

Mehr zum Thema Ernte nimmt Fahrt auf Spargelhunger zum Frühlingsbeginn Sobald die Frühlingssonne scheint, wollen viele Deutsche Spargel auf ihren Tellern sehen. Mit ... mehr »

Das alles spielt sich ab zu einer Zeit, in der eine Art Kulturkampf tobt, diesen Eindruck muss man gewinnen, wenn man den Rednern an diesem Vormittag zuhört. Es geht Stadt gegen Land. Eickhorst sagt: „Die Meinungen werden in den Städten gemacht.“ Und über die Sozialen Medien in die Welt transportiert. Zum Klimaschutz, zu ethischen Standards, zur richtigen Ernährung. „Und wir werden als Subventionsempfänger und Umweltverschmutzer wahrgenommen“, sagt Eickhorst.

Zur angeblichen Entfremdung zwischen Stadt- und Landmensch passt auch die Geschichte, die Landrat Cord Bockhop kurz vorher erzählt hatte, als er sein Grußwort sprach. Sie handelt davon, wie eine Familie am Zaun einer Weide miterlebt, wie ein Kälbchen geboren wird. Die Kinder staunen mit offenem Mund. „Die Eltern dagegen sind ganz aufgeregt“, sagt Bockhop, „sie können kaum fassen, was dort passiert. Sie rufen nach dem Tierarzt, und ,Wo ist die Polizei?‘, ,Warum unternimmt das Veterinäramt nichts?‘ ,Was sagt der Landkreis dazu?‘“ Thiermanns Gäste lachen in diesem Moment hier draußen. Sie fühlen sich verstanden, aber einige denken sich auch: Leider ist das gar nicht so weit hergeholt.