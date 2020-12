FFP-2-Masken statt OP-Masken für Lehrkräfte im Unterricht: 20 Millionen Euro stellt das Land für neue Schutzausrüstung zur Verfügung. Dazu kommen noch einmal 25 Millionen Euro für neue Stellen. "Schutzpaket Corona" nennt sich die Hilfe des Landes, die aber nur langsam ins Rollen kommt. (Sebastian Gollnow/dpa)

Hannover/Bremen. Stefan Nolting hat am vergangenen Freitag Geschenke verteilt. Nolting ist Schulleiter am Gymnasium an der Willmsstraße in Delmenhorst und hat 120 Zehner-Packungen FFP-2-Masken an die Kollegen ausgegeben, 1200 Stück insgesamt, Kostenpunkt 3000 Euro. „Der Nikolaus hat ja nichts gebracht und ob der Weihnachtsmann etwas bringt, weiß ich nicht“, sagt Nolting, „deshalb bin ich selbst tätig geworden.“ Er zahlt die Masken aus dem Schuletat.

Es ist jetzt etwas mehr als drei Wochen her, dass die Landesregierung das 45 Millionen Euro große „Schutzpaket Corona“ aufgelegt hat. 20 Millionen Euro davon stellt Niedersachsen den Schulen im Land kurzfristig zur Verfügung, um Schutzausrüstung wie FFP-2-Masken, CO2-Ampeln oder Plexiglaswände anzuschaffen. Außerdem gibt Niedersachsen 20 Millionen Euro, damit die Schulen 4800 pädagogische Mitarbeiter als Hilfskräfte auf 450-Euro-Basis bis zum 31. Juli 2021 einstellen können. Fünf Millionen Euro lässt es sich das Land schließlich kosten, damit die Schulen – ebenfalls befristet bis zum 31. Juli – Lehramtsstudenten mit Bachelor für lehrende Tätigkeiten unter Vertrag nehmen können. Ziel sei es, ließ das Kultusministerium Mitte November verlauten, „mit Beginn Dezember Einstellungen zu realisieren, damit es im Schulalltag zu schnellen Entlastungen der Kollegien kommt“.

Davon ist in der zweiten Dezember-Woche noch nicht viel zu spüren. „Es ist bisher kein Geld angekommen“, sagt etwa Tobias Baron, Leiter der Grundschule Bramstedt im Kreis Diepholz. Mindestens eine Kraft soll es laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) für jede der rund 3000 Schulen im Land geben. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Baron, „personelle Unterstützung ist dringend notwendig.“ Aber noch nicht da.

Die 450-Euro-Kräfte können nach Vorstellung des Ministeriums die Pausenaufsicht führen, die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren, bei der Hausaufgabenbetreuung helfen und beim Homeschooling oder beim Aufarbeiten von Lerndefiziten unterstützen. Seine Schule sei jetzt „proaktiv“ tätig geworden, sagt der Bramstedter Schulleiter Baron. Man habe auf eigene Faust erste Gespräche mit Interessierten geführt.

Auch sein Delmenhorster Kollege Nolting sucht schon und hat potenzielle Kandidaten an der Hand, die sofort anfangen könnten. "Aber es sind noch keine Verträge gemacht“, sagt er. Laut Landesschulbehörde liegen den Regionalen Landesämtern für Schule und Bildung in Braunschweig, Lüneburg, Hannover und Osnabrück bisher 500 Anträge von Schulen vor. 35 Arbeitsverträge seien bisher abgeschlossen worden, in den weiteren Fällen laufe die Bearbeitung "auf Hochtouren", heißt es aus der Landesschulbehörde. „Schön wäre es, wenn bald etwas passiert“, sagt Baron. In weniger als zwei Wochen beginnen die Weihnachtsferien.

Auch bei der Anschaffung der zusätzlichen Schutzausstattung hakt es offenbar. Das Kultusministerium stellt sich vor, dass „die kommunalen Schulträger die Gelder bürokratiearm an die Schulen über das Schulbudget weiterleiten“. Das Problem: Den Landkreisen liegen noch keine Förderrichtlinien aus Hannover vor. „Der Landkreis Osterholz kennt die Ankündigung des Niedersächsischen Kultusministeriums aus der Presse“, heißt es etwa aus Osterholz-Scharmbeck.

Die Sprecherin des Landkreises Diepholz verweist darauf, dass man aufgrund der fehlenden Förderrichtlinie noch keine Zusagen machen könne. Schulleiter Baron sagt: „Ich rechne täglich damit, dass Geld freigegeben wird, damit ich tätig werden kann. Wie lange sollen wir denn warten?“ Im Moment bezahlen die Lehrkräfte nicht nur an seiner Schule FFP-2-Masken noch aus eigener Tasche. Für Baron nicht gerade ein Zeichen der Wertschätzung durch die Politik.

Dass es auch anders geht, sieht der gebürtige Bayer Baron an seiner alten Heimat. Dort sollen Schulleiter und besonders engagierte Lehrkräfte eine Prämie von 500 Euro bekommen. So hat es das bayerische Kabinett im Oktober beschlossen. Noch in diesem Jahr soll das Geld aus einem Corona-Sonderfonds steuerfrei ausbezahlt werden – als Anerkennung für die Anstrengungen im vergangenen halben Jahr, so die Begründung.

Überhaupt gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Bremen etwa hat kein gesondertes Hilfspaket nach niedersächsischem Vorbild geplant. Es ist aus Sicht des Bildungsressorts nicht nötig. Schutzmittel wie Seifen oder Desinfektionsmittel gehen nicht zu Lasten des Schulbudgets, sondern werden aus einem übergreifenden Topf für Hygienemaßnahmen bezahlt, und schon seit Ende Mai stellt das Land Bremen Lehrkräften FFP-2-Masken zur Verfügung.

Erst vor zwei Wochen seien jeweils 500 Masken an Grundschulen und jeweils 1000 an weiterführenden Schulen verteilt worden, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. Außerdem seien 1400 Spuckschutze für Lehrkräfte aufgestellt und Visiere in Grundschulen verteilt worden. Bis zu 50 kostenlose Corona-Tests für Beschäftigte in Kitas und Schulen gehören täglich ebenso zum Angebot, das Bremen macht, wie die Möglichkeit von Schnelltests für bis zu 500 Schülerinnen und Schülern, die als Kontaktpersonen in Quarantäne sind.

„In einigen Punkten ist Bremen weiter als Niedersachsen“, sagt Angelika Hanauer, Vorsitzende des Personalrates Schulen. Auch in personellen Fragen habe man frühzeitig mit dem Bildungsressort befristete Vereinbarungen getroffen, so Hanauer. Sie sieht den Bremer Bedarf eher bei den technischen Schutzmitteln, etwa bei Luftreinigern oder Messgeräten wie den CO2-Ampeln. „Da“, sagt Hanauer“, „da könnten alle Länder noch deutlich mehr machen.“