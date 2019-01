2020 sollen 16 und im Folgejahr weitere 17 Professuren folgen. (Swen Pförtner/dpa)

15 Monate nach der Ankündigung im rot-schwarzen Koalitionsvertrag werden die Digital-Professuren in Niedersachsen jetzt konkreter. Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) startete am Dienstag die Ausschreibung für die geplanten Universitäts-Posten. Im laufenden Jahr sucht das Land danach 17 Hochschullehrer, die die Digitalisierung in diversen Fachbereichen erforschen, vorantreiben und Studenten unterrichten sollen. 2,9 Millionen Euro stehen dafür im Haushalt 2019 bereit. „Wir wollen damit die Besten nach Niedersachsen holen“, betonte Thümler mit Blick auf den bundesweiten und auch internationalen Wettbewerb beim Thema Künstliche Intelligenz.

Die Universitäten und Fachhochschulen müssen nun Konzepte für ihre neuen Studienangebote einreichen. Diese sollen sich laut Ausschreibung ausdrücklich nicht nur auf die technischen Fächer beschränken. Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen prüft die Unterlagen und gibt dann eine entsprechende Förderempfehlung. Das Ministerium selbst halte sich aus der fachlichen Beurteilung raus, versprach Thümler: „Das geht nicht über meinen Schreibtisch.“ Im Herbst seien die ersten Berufungen denkbar.

Als unzureichend kritisierte die wissenschaftspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Susanne Schütz aus Braunschweig, die Ankündigung: „Ich hätte mir mehr Details gewünscht – beispielsweise dazu, welche Kriterien der Vergabe zugrunde gelegt werden.“ Es müsse sichergestellt sein, dass zwischen allen Hochschulen und den verschiedenen Fakultäten Chancengleichheit herrsche.

2020 sollen 16 und im Folgejahr weitere 17 Professuren folgen. Das Etatvolumen wächst dann auf jährlich 8,76 Millionen Euro an. Weitere Mittel fließen aus dem Dividenden-Vorab der Volkswagen-Stiftung. „Damit ist die Finanzierung der noch zu berufenen Professoren und ihrer Mitarbeiter bis zu deren Pensionierung dauerhaft abgesichert“, sagte Thümler. „Die Nachfrage in Wirtschaft und Verwaltung nach Fach- und Führungskräften steigt stetig an. Da sind attraktive Studienangebot unabdingbar.“ Mit den neuen Digital-Professuren stelle das Land die nötigen Ressourcen für die Weiterentwicklung und den Ausbau bestehender Studienangebote bereit.

Die Erhöhung von Ausbildungskapazitäten für künftige IT-Experten solle aber nicht mit der Gießkanne geschehen, betonte der Ressortchef. Ziel sei es, dass mehrere Hochschulen ihre Kompetenzen auf den Gebieten der Informationstechnologien bündelten. Solche Verbünde können sich um bis zu 18 Professuren bewerben. Für Unis, die einzeln ins Rennen gehen, sitzen dagegen höchstens acht Lehrstühle drin. Eine Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg schloss Thümler kategorisch aus: „Wir transferieren doch kein Landesgeld nach Bremen.“ Von den insgesamt 50 neuen Digital-Posten sind zehn für W-3-Professoren (monatliches Grundgehalt 6229 Euro), 30 für W-2-Professeren (5726 Euro) und zehn für die W-1-Gruppe der Juniorprofessoren (4412 Euro) vorgesehen. Aus Landesmitteln und VW-Stiftungs-Geldern werden auch die Mitarbeiterstäbe finanziert; so sind bei den W-3-Lehrstühlen weitere 3,5 Stellen angebunden.