Ein Problem der industriellen Landwirtschaft: Die Böden sind durch Nitratrückstände im Wasser belastet. (Philipp Schulze / dpa)

Das Szenario klingt vertraut. Die Böden sind belastet, die Nitratrückstände im Wasser zu hoch. Als Verursacher ist die industrielle Landwirtschaft ausgemacht; die Massentierhaltung sorgt zudem wegen quälerischer Zustände in den Ställen für Kritik. Die Bauern wiederum sehen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und ziehen wütend auf die Straßen. Sie fordern faire Preise für ihre Produkte und den Rückhalt der Gesellschaft. Und sie sorgen sich um ihren Nachwuchs auf den Höfen. „Unsere Landwirte werden immer älter.“

Dieser Report stammt jedoch nicht aus dem Nordwesten Niedersachsens, wegen seiner Intensivlandwirtschaft oft auch „Schweinegürtel“ genannt. Agraringenieurin Christine Roguet beschreibt vielmehr mit präzisen Sätzen die Situation in der Bretagne im Westen Frankreichs, ein Zentrum für Schweine, Puten und Milchvieh: Auf der einen Seite klagten die Bauern über hohen Kostendruck, auf der anderen Seite diskutierten die Konsumenten über gesundes Essen. „Das macht alles keinen Sinn“, sagt die Vertreterin des von Erzeugern, Verarbeitern und öffentlichen Einrichtungen getragenen französischen Schweine-Instituts IFIP.

In der niedersächsischen Landesvertretung in Brüssel geht es bei dieser Fachtagung um die Zukunft der Agrarindustrie. Oder besser um deren Wandel. „Transformationsprozesse in Regionen mit intensiver Landwirtschaft“ lautet der etwas sperrige Titel der Veranstaltung. Und die Berichte aus den anderen Ländern fördern überall fast die gleichen Probleme zutage. Der Spanier Joan Bonany beispielsweise schildert Wassermangel, Bodenerosion, Antibiotika-Einsatz und Futtermittel-Import aus Südamerika als Folgen der Intensiv-Bewirtschaftung. Erwin Wouters vom belgischen Forschungsinstitut ILVO beklagt im Namen der flämischen Bauern sozialen Druck und politische Vorgaben; er will mit neuen Technologien und Marketingstrategien wie Genossenschaftsmodellen für Verbraucher größere Öko-Effekte erzielen.

Auch die Niederlande kämpft mit den Gülle-Massen

Die Niederlande, wo im Oktober ähnlich wie hierzulande Hunderte von aufgebrachten Landwirten mit ihren Treckern die Autobahnen blockierten, kämpfen wie der Nachbar Niedersachsen mit den Gülle-Massen. Smarte Technik könne für Abhilfe sorgen, meint Peter Paree vom Bauernverband ZLTO, der rund 13.000 Betriebe vertritt. Von staatlichen Vorgaben hält er wenig. „Die Landwirte haben die Lösungen.“ Der Ire Frank O’Meara beziffert die dürftigen Einkommen der Bauern in seinem Land, empfindet aber Einschnitte als etwas Normales. Der Berater von der Organisation Teagasc verweist auf die Taxi- und Hotelbranche, die wegen neuer Konkurrenten wie Uber oder Airbnb ebenfalls Einbußen verkraften müsse. Beim notwendigen Agrarwandel komme der Wissenschaft eine bedeutende Rolle zu, man dürfe die Probleme aber nicht einseitig angehen, sondern müsse alle Akteure mitnehmen. „Wenn wir unsere Landwirte verlieren, sind wir alle verloren.“

Von Bauern-Bashing will natürlich auch Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte Kinast (CDU) nichts wissen. „Unsere Landwirte fühlen sich als Buhmänner der Nation.“ Die Gesellschaft erwarte von ihnen, dass sie die Insekten retteten, das Klima schützten und gleichzeitig gesunde Lebensmittel produzierten. Ihre „hervorragenden Leistungen“ verdienten den Rückhalt der Verbraucher und der Politik. Die Ressortchefin verleugnet dabei nicht den Zwang zum Wandel. „Unser Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft sowie den Nutztieren ist derzeit nicht durchgängig nachhaltig.“ Wenn man den wirtschaftlichen Erfolg im Agrarland Nummer eins nicht gefährden wolle, müsse es zu „Anpassungen“ kommen. Aber: „Diese großen Herausforderungen sind nicht über die Preise am Markt zu regeln“, betont Otte-Kinast und wählt ein Beispiel: „Insektenschutz muss auch bezahlt werden.“

Mehr zum Thema Klimaklage gegen Kanzleramt Wegen Ernteausfällen: Bauer zieht gegen Deutschland vors Gericht Claus Blohm baut im Alten Land Obst an. Seitdem die Sommer immer länger werden, schwindet seine ... mehr »

So stehen in Brüssel denn auch die finanziellen Hilfen für die Bauern im Mittelpunkt. Die Ministerin führt Gespräche über die künftige Förderkulisse der EU und die möglichen Anteile für Niedersachsen aus den Milliarden-Töpfen. Zwar hat die designierte neue EU-Kommission mit der Niedersächsin Ursula von der Leyen (CDU) an der Spitze die Budgets bisher noch gar nicht beschließen können. Aber die Vorgänger-Kommission hat sich bereits auf eine kräftige Erhöhung der Forschungsmittel für das Programm „Horizont Europa“ festgelegt. Bis zu zehn Milliarden Euro könnten danach allein in die wissenschaftliche Begleitung des Agrarwandels mit Blick auf den Klimaschutz fließen, berichtet Abteilungsleiterin Kerstin Rosenow von der EU-Generaldirektion Agri. Grenzüberschreitende Projekte hätten dabei die größten Chancen auf die Finanzspritzen. „Wir wollen eine Bündelung der Partnerstaaten.“

Einen gemeinsamen Forschungs- und Handlungsbedarf formulieren

Daher dreht es sich bei der Fachtagung nicht nur um den Erfahrungsaustausch, sondern bereits um neue Netzwerke und Forschungsverbünde. Helfen soll dabei die vor zwei Jahren gegründete Koordinierungsstelle „Transformationsforschung agrar“ an der Universität Vechta. Spanien, erläutert deren Geschäftsführerin Barbara Grabowsky, sei binnen zehn Jahren zum weltweit drittgrößten Schweinefleisch-Exporteur aufgestiegen – mit den bekannten Problemen wie Nährstoffüberschüsse und verschmutzte Böden. „Da ist es nur naheliegend, einen gemeinsamen Forschungs- und Handlungsbedarf zu formulieren.“

Wie dramatisch dieser ist, zeigt Professorin Diana Pretzell von der Naturschutzorganisation WWF. Massenhaftes Insekten- und Vogelsterben, extrem mieser Zustand des Grundwasserkörpers, rote Gebiete vor allem in Niedersachsen: „Alle haben viel zu lange gewartet – nach dem Motto: Es wird schon“, kritisiert die Wissenschaftlerin die jahrzehntelange Untätigkeit der Akteure. Sie fordert ein schnelles Umdenken der Landwirte, die doch eigentlich stolz sein müssten, wenn sie Böden, Klima und Gesundheit schützten. Aber die Verbraucher nimmt Pretzell ebenfalls in die Pflicht. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel würden jährlich in Deutschland verschwendet. „Wenn wir das reduzieren, tun wir auch etwas für Artenvielfalt und sauberes Wasser.“