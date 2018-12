Niels Högel ist wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. (Mohssen Assanimoghaddam / dpa)

Nach dem fünften Verhandlungstagen hat sich Niels Högel nun zu allen hundert Morden, die ihm vorgeworfen werden, äußern können. Insgesamt hat der ehemalige Krankenpfleger 43 Morde an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gestanden. Fünfmal schloss er aus, seine Patienten vergiftet zu haben. In 52 Fällen konnte er sich nicht erinnern.

Zu Beginn des fünften Verhandlungstages sagte Högel vor dem Landgericht Oldenburg, es habe sich wie „eine Befreiung“ angefühlt, verhaftet zu werden. Er habe im Verlauf seiner Mordserie „eine innere Sehnsucht nach dem Ende“ verspürt. „Ich merkte, dass es langsam irgendwie aufhören muss, aber das konnte ich nicht.“

In dieser Zeit um das Jahr 2004 sei es ihm auf der Intensivstation des Delmenhorster Klinikums kaum noch darum gegangen, von seinen Kollegen Anerkennung für seine Fähigkeiten bei der Reanimation zu bekommen. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann fragte daraufhin, warum er dann nicht einfach aufgehört habe, seine Patienten zu Tode zu spritzen. „Würden wir hier von Drogen sprechen, würde ich das eine Sucht nennen“, sagte Bührmann. „Aber worin hat die bei Ihnen gelegen?“

Das Töten sei zunehmend „automatisiert“ passiert, sagte Högel. „Es war eine Routine, alles war mir auch egal.“ Dabei sei er sich der möglichen Konsequenzen durchaus bewusst gewesen. „Mir war klar, wenn ich erwischt werde, dann komme ich sofort ins Gefängnis.“ Er habe gewusst, „dass ich auch meine Familie dadurch zerstöre“.