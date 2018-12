Der Prozess gegen Niels Högel in Oldenburg ging am Dienstag weiter. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Högel räumte in sieben Fällen ein, seine Opfer zu Tode gespritzt zu haben. In 14 weiteren Fällen könnte er sich nicht erinnern. Ausschließen, dass er die Taten am Klinikum Delmenhorst begangen habe, wollte er aber nicht. Högel wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen 2000 bis 2005 hundert Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg getötet zu haben.

Nein, sagte Högel am Dienstagvormittag, „Herr über Leben und Tod“ habe er nicht spielen wollen. Es sei „ein Austesten“ gewesen, „ein Grenzenerweitern“, das ihn dazu verteilt habe, in Delmenhorst weiter zu morden. Beim Fall Johann J. habe ihn etwa gereizt, dass besonders viele Kollegen anwesend gewesen seien, als er seinem Opfer Lidocain verabreichte. Der Patient hatte nach seiner Ankunft auf der Intensivstation einen epileptischen Anfall erlitten. Mehrere Pfleger eilten zur Hilfe, eine hektische Situation.

„Das Durcheinander hat sich geeignet, um das im Beisein von Kollegen zu tun“, sagte Högel. Zu diesem Zeitpunkt, im August 2003, sei er bereits abgestumpft gewesen, „im Tunnel“. Er habe austesten wollen, ob er dem Patient selbst vor den Augen seiner Kollegen ein tödliches Mittel spritzen könne. „Ich wollte erwischt werden“, sagte Högel. „Ich habe es herausgefordert.“ Daraufhin fragte die Nebenkläger-Vertreterin Gaby Lübben, warum er dennoch weitergemordet habe. „Die finale Antwort habe ich auch nicht“, sagte der Ex-Pfleger. „Ich suche heute noch nach Erklärungen.“

Am Nachmittag wird das Verfahren, das in den Weser-Ems-Hallen stattfindet, fortgesetzt. Bis Mittwoch soll sich Högel zu allen hundert Mordvorwürfen geäußert haben. Bislang hat er insgesamt 32 Taten gestanden.​