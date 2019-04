Niels Högel, notorischer Lügner mit psychopathischen Zügen. (Dittrich/DPA)

Henning Saß wurde ins kalte Wasser geworfen. Der forensische Psychiater musste Anfang Januar in den größten Mordprozess der Bundesrepublik einsteigen, ganz unvermittelt, weil sein Kollege Konstantin Karyofilis erkrankt war.

Saß‘ Aufgabe: Er sollte beurteilen, ob Niels Högel, der sich wegen 100-fachen Mords an Patienten in Oldenburg und Delmenhorst vor Gericht verantworten muss, schuldfähig ist. Der 74-Jährige saß an fast jedem Prozesstag im Gerichtssaal und hörte aufmerksam zu, stellte ab und an eine Frage.

Zudem musste er viel lesen, Gutachten und Vernehmungsprotokolle, denn Högel wollte nicht mit dem Mann sprechen, der im NSU-Prozess auch Beate Zschäpe begutachtete, auch ohne mit ihr reden zu können.

Am Donnerstag stellte Saß sein Gutachten vor. Mit akkurat gezogenem Scheitel saß er da, sprach mit fester Stimme. In druckreifen Sätzen zeichnete er ein düsteres Bild des vielleicht größten Serienmörders des Landes. Saß fasste zusammen, was in mehreren Prozessen gegen Högel, in unzähligen Stunden Polizeivernehmungen und Explorationen, also Gesprächen mit Psychologen und Psychiatern, gesagt wurde.

Er befasste sich auch mit Högels Motivation, derart viele Patienten zu töten. Er kam zu dem Schluss, dass Högel in jedem Fall voll verantwortlich ist für seine Taten, weil er zwar einige Auffälligkeiten zeige, aber definitiv keine psychiatrische Erkrankung zu erkennen sei. Und dann, ganz zum Schluss, sagte Saß etwas, was für Högels Zukunft hinter Gittern von größter Bedeutung ist: „Zudem sind bei Niels Högel psychopathische Züge deutlich ausgeprägt.“

So weit ist in seiner Beurteilung noch keiner der Psychiater gegangen. Vor allem nicht Saß Vorgänger im Prozess. Karyofilis hatte Högel 2015 und sogar noch 2018 recht wohlwollend in einem Gutachten betrachtet. Zu positiv, sagte Saß, der sich von der Sicht des Kollegen distanzierte. Dieser sei wohl auch von den vielen Unwahrheiten geblendet worden, die Högel jedem erzählte. Saß identifizierte bei Högel das Fehlen von tragfähigen Bindungen in dessen Leben, der Angeklagte zeige weder Scham noch Reue noch Schuldgefühle, auch sei kein Verantwortungsgefühl zu erkennen.

Ebenfalls ins Bild passen der offenkundige Empathiemangel des Angeklagten und die Suche nach Stimulation in den Taten. Dieses Urteil von Saß ist besonders aus einem Grund bedeutsam:

Es lässt darauf schließen, dass sich Högel nie ändern wird. „Die Therapieaussichten in so einem Fall sind äußerst gering“, referierte Saß den aktuellen Stand der Forschung. Und weil das so ist, geht er auch davon aus, dass es sehr wahrscheinlich wieder zu Gesetzesbrüchen seitens Högel komme.

Das müssen keine Morde an Patienten sein. Aber wenn Högel in eine Situation in seinem Leben komme, in der er sich vielleicht nicht anders zu helfen wisse, wird er wohl auch illegal handeln. „Das kann ich nicht ausschließen.“ Auch das ist eine Erkenntnis der psychiatrischen Forschung.

Sechs Mord-Motivationen

Saß hatte Högels Taten zuvor mit sechs Hauptmotivationen erklärt, die sich teils überschneiden, sich gegenseitig verstärken. Wobei im Laufe der Jahre auch immer andere Motive im Vordergrund gestanden haben dürften. Doch zu Beginn seiner Mordserie im Jahr 2001 war es wohl vor allem die Geltungssucht, er wollte in der elitären Truppe der herzchirurgischen Intensivstation zu den knallharten Pflegern dazugehören.

„Eine tiefer liegende Motivation dürfte eine Rivalität zwischen Ärzten und Pflegern gewesen sein“, sagte Saß. Eigentlich wäre Högel wohl gern Arzt gewesen, zumindest aber war ihm die Anerkennung der Mediziner wichtig, auch weil er bei Reanimationen gerade für junge Assistenzärzte eine wichtige Stütze war. Eine weitere Motivation dürfte gewesen sein, seine eigenen Vorstellungen von Größe, Bedeutung und Macht als Herr über Leben und Tod der Patienten zu erfüllen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für Niels Högel, Menschen zu töten, sei wohl, dass das Herbeiführen von Reanimationen seine Stimmung gehoben beziehungsweise stimmungsstabilisierend gewirkt habe.

Menschen als Objekte wahrgenommen

Sprich: Es machte ihm wahrscheinlich einfach gute Laune. Zudem sei das alles nur möglich gewesen, weil Högel seine Patienten nicht mehr als menschliche Individuum wahrgenommen habe, sondern eher als Objekte. Zu guter Letzt machte Saß noch etwas aus, was in der Psychiatrie Sensation Seeking genannt wird. Högel war bei der Arbeit auf der Suche nach Thrill, Sensationen und Action.

Am Ende blieben viele Fragen offen. Zum Beispiel die, warum Högel immer noch lügt und mit einigen Teilen der Wahrheit offensichtlich nicht herausrückt. Saß war sich sicher, dass Högel Licht ins Dunkel bringen könnte, wenn er denn anfangen würde, offen und ehrlich zu reden. „Aber“, sagte Saß zu diesem Punkt, „es gibt auch Menschen, die notorisch lügen. Auch ganz uneigennützig.“