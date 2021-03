Ein Herz für die Nordsee: Urlaub an der Küste ist eingeschränkt möglich. (Christian Charisius/dpa)

Da hatte Jonas Hinrichs am Ende offenbar doch den richtigen Riecher. „Ich glaube, da kommt noch was“, sagte der Sprecher der Tourismus-Organisation Die Nordsee am Mittwochnachmittag. Zu dem Zeitpunkt hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs gerade mit den Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise begonnen. Und eigentlich hätte der Bereich Reisen erst auf der nächsten Sitzung am 24. März besprochen werden sollen. So stand es jedenfalls in der Beschlussvorlage vom Vormittag.

Damit war die Branche jedoch überhaupt nicht glücklich. „Zu spät“, sagte Hinrichs. Nur fünf Tage nach dem 24. März beginnen in Bremen und Niedersachsen die Osterferien. „Und das Tourismusgeschäft ist nicht von heute auf morgen hochzufahren, wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit“, sagte Hinrichs. Die könnte die Branche nun bekommen. Bereits ab dem 22. März könnten jetzt laut überarbeiteter Beschlussvorlage Aufenthalte in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Wohnmobilen mit eigenen sanitären Anlagen unter bestimmten Bedingungen möglich sein.

Voraussetzung dafür: In dem Bundesland oder der Region besteht eine stabile oder sinkende Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es wäre eine gute Nachricht für die Inseln und Küstenorte, „die Osterferien“, so Hinrichs, „gehören für uns zu den wichtigsten Zeiten des Jahres.“ Womöglich hat es sich damit doch noch ausgezahlt, dass sich im Vorfeld der Konferenz verschiedene Politiker besonders aus Norddeutschland für Lockerungen eingesetzt hatten. Die Inzidenzen machen im Moment Mut: Der Sieben-Tage-Wert liegt in den Landkreisen Aurich, Wittmund und Friesland aktuell unter 35. Und auch der von Ausbrüchen härter getroffene Landkreis Leer hat die 100 noch nicht überschritten.

Zur Zuversicht trägt laut Touristiker Hinrichs auch bei, dass man im Sommer und Herbst wichtige Erfahrungen gesammelt habe und wisse, wie Urlaub unter Corona-Bedingungen geschützt stattfinden könne. Zu den erfolgreichen Maßnahmen im Vorjahr gehörten Fähren, die nicht komplett ausgelastet waren, Hotels, die nicht komplett belegt wurden, und Hygienekonzepte, die laut Hinrichs jetzt eher noch besser würden. Schließlich besteht inzwischen auch die Möglichkeit, Schnelltests durchzuführen, „ein wichtiges Instrument“, so Hinrichs, „das es damals noch nicht gab“.