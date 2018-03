Angeklagte beleidigen Opfer

Hohe Haftstrafen für brutalen Raub

angelika siepmann

Verden/Nienburg. Todesdrohungen, Tritte in den Rücken, Faustschläge ins Gesicht, Fesselung an einen Stuhl: In den Abendstunden des 24. Februar 2017 hat eine alte Dame in ihrem Haus in Nienburg ein Martyrium erlebt.