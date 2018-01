Heide Park in Soltau

Holzachterbahn Colossos kehrt 2019 zurück

Die endgültige Entscheidung ist gefallen: Der Heide Park in Soltau will Europas höchste Holzachterbahn 2019 wieder in Betrieb nehmen. Das kündigte eine Parksprecherin am Donnerstag an.