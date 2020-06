Hotels können ­Urlaubern wieder alle vorhandenen Betten und Zimmer anbieten. Die Betreiber müssen aber weiterhin ein Hygienekonzept erstellen und bestimmte Ober-­flächen mehrmals täglich reinigen. (Stefan Sauer)

Schwitzen geht bald wieder. In Niedersachsen dürfen ab dem kommenden Montag nicht nur Kinos, Theater und Konzerthäuser öffnen, auch der Besuch einer Sauna ist dann möglich. Das sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung der SPD/CDU-Landesregierung vor, der dem WESER-KURIER vorliegt. Das Regelwerk erlaubt außerdem Zuschauer beim Sport im Freien. In der Öffentlichkeit dürfen sich wieder Gruppen von bis zu zehn Leuten treffen, bislang ist dies auf Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Bei Angehörigen sind sogar noch größere Ansammlungen zugelassen.

Hotels können Urlaubern wieder alle vorhandenen Betten und Zimmer anbieten; bisher ist dies auf 80 Prozent der Kapazitäten beschränkt. Die Betreiber müssen aber weiterhin ein Hygienekonzept erstellen und bestimmte Oberflächen mehrmals täglich reinigen. Eine Lockerung gibt es auch für Buffets in Restaurants: Diese sind nur noch „zur Selbstbedienung“ verboten. Geschlossen bleiben jedoch weiterhin Diskotheken, Shisha- Bars und Bordelle.

Lockerungen treten ab 22. Juni in Kraft

Das Kabinett leitete am Dienstag den Entwurf mit diesen Vorschriften an das Parlament und die kommunalen Spitzenverbände weiter. Am Freitag sollen die neuen Öffnungen endgültig verabschiedet werden und am 22. Juni in Kraft treten. „Das ist dann die letzte klassische Lockerungsverordnung“, erklärte der Leiter des Krisenstabs, Sozialstaatssekretär Heiger Scholz (SPD), in Hannover. Niedersachsen sei nun am Ende seines fünfstufigen Plans angekommen. Die künftigen Grundregeln werde die Regierung dann in einer kompakten und auch verständlichen Fassung veröffentlichen.

Von einem normalen Alltag sei man aber noch mindestens ein Jahr entfernt, mahnte Scholz. Voraussetzung sei ein Impfstoff gegen Corona. So prägt der Virenschutz nach wie vor die neuen Regeln. Kino- und Theaterbesucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten sowie eine Mund-Nasen-Maske tragen. Auch die Zuschauer beim Sport müssen diese Distanz einhalten, sofern sie nicht zu einem gemeinsamen Hausstand gehören. Kommen mehr als 50 Personen, müssen sie den Wettkampf im Sitzen verfolgen. Der Veranstalter muss die Kontaktdaten der Zuschauer erfassen. Für den Profi-Fußball ­gelten die eigenen Hygienekonzepte, nach denen derzeit noch keine Stadionbesuche möglich sind. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bleiben bis Ende August verboten.

Auch der Landtag gibt sich vorsichtig lockerer. Zu seiner nächsten regulären Sitzung in zwei Wochen will das Parlament wieder Zuschauer zulassen – allerdings mit deutlich verringerten Kapazitäten. Fassen die seitlichen Tribünen regulär 260 Personen, dürfen vorerst nur 40 Einzelbesucher zeitgleich die Debatten für höchstens zwei Stunden verfolgen. Interessierte Bürger müssen sich vorher beim Besucherdienst des Landtags anmelden. Die üblichen Gruppen sind nicht zugelassen; auch das gewohnte Rahmenprogramm mit Abgeordneten-Gesprächen entfällt.

„Sobald es der Pandemieverlauf zulässt, werden weitere Öffnungen möglich sein“, versprach Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). „Gerade in krisenhaften Zeiten ist das Parlament als Ort der transparenten Debatte und des Austausches unterschiedlicher Meinungen gefordert.“ Im März hatte das Parlament seinen Betrieb erheblich heruntergefahren und Besucher komplett ausgeschlossen – nicht zuletzt, weil zum Einhalten der notwendigen Abstände rund drei Dutzend Abgeordnete vom Plenum auf die Tribünen ausweichen mussten. Für die nächste Sitzung soll ein spezieller Virenschutz fertig sein: Die angestammten Plätze der Parlamentarier bekommen eine Art Kabine mit je einer Front- und zwei Seitenscheiben aus Sicherheitsglas. Dadurch können die 135 Abgeordneten wieder dichter neben- und hintereinander sitzen. Auch auf der Regierungsbank und der Pressetribüne sollen die gläsernen Aufbauten stehen.

Insgesamt werden laut Landtagsverwaltung 229 Seiten- und 117 Frontscheiben installiert. Die Kosten für Beschaffung und Montage belaufen sich auf rund 50.000 Euro. ­Damit sei die flexible Scheiben-Lösung deutlich günstiger als ein komplizierter Umbau der gesamten Sitz- und Tischreihen. Zunächst hatte die Parlamentsspitze an Kabinen aus Plexiglas gedacht, dann aber wegen der geringeren Kratzer-Anfälligkeit und der leichteren Reinigungsmöglichkeit doch echtes Glas bevorzugt.