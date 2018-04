Wurde am Montag eingeschläfert: Chico (imago)

Nach der tödlichen Attacke auf zwei Menschen in Hannover ist Hund "Chico" eingeschläfert worden. Dazu entschied sich am Montag nach einer Untersuchung ein Expertenteam aus Vertretern der Stadt Hannover, der Tiermedizinischen Hochschule, des Tierheims und des Landwirtschaftsministeriums, wie die Stadt mitteilte.

Mehr zum Thema Tödliche Hundeattacken Wenn der beste Freund zum Feind wird In den letzten Wochen haben sich Meldungen über Hunde gehäuft, die Menschen totgebissen haben. Nach ... mehr »

Chico hatte Anfang April seine 52 Jahre alte, im Rollstuhl sitzende Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn totgebissen. In einer Erklärung am vergangenen Montag hatte die Stadt Hannover Fehler eingeräumt. Der Hund sei den Behörden bereits 2011 aufgefallen. Ein psychatrisches Gutachten hatte ergeben, dass der 27-Jährige nicht in der Lage gewesen sei, sich um den Hund zu kümmern. Der Hund hätte entzogen werden müssen, was jedoch nicht geschah.