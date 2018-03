Niedersachsen will vorerst kein landesweites System einführen

Hygienebarometer vom Tisch

Christian Brahmann

Hannover. Niedersachsen will vorerst doch kein landesweites System mit sogenannten Hygienebarometern einführen. Nach einer sechsmonatigen Pilotphase in Hannover und Braunschweig werde keine Ausweitung angestrebt, hieß es am Montag aus dem Agrarministerium in Hannover.