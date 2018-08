Ein ICE wurde bei Scheeßel mit Steinen beworfen. (Symbolbild) (dpa)

Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte einen ICE während seiner Fahrt von Bremen nach Hamburg mit Steinen beworfen. Die Bundespolizei Bremen ermittelt jetzt in dem Fall wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zwei Scheiben wurden beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Höhe von Scheeßel.

Als der Zug im Hamburger Hauptbahnhof ankam, wurde der Schaden begutachtet und kurze Zeit später fuhr der Zug in Richtung seiner Endstation Hamburg-Altona weiter. Verletzt wurde niemand - die Scheiben wurden von der Bahn anschließend ausgetauscht. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter (0421) 162 995 entgegen. (hee)