Niels Högel, bekleidet mit einer schusssicheren Weste, wird abgeführt. Beim Prozessauftakt in Oldenburg gestand der Ex-Krankenpfleger. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Als Alfred Hüffer auf seinem Weg zu den Weser-Ems-Hallen über den Berliner Platz eilt, bemerkt er die Polizisten auf den Straßen. Sie halten den Verkehr an, nichts geht mehr, alles steht still. „Wie bei einem Staatsgast“, mokiert sich Hüffer. Er weiß, wem der Aufwand gilt, oder ahnt es zumindest, denn deswegen ist er an diesem Morgen von Friesoythe, wo er lebt, nach Oldenburg gekommen.

Abgesperrt wird für Niels Högel, dem von diesem Tag an der Prozess gemacht wird. Noch ist er nicht da, die Autofahrer werden ungeduldig, steigen aus und erkundigen sich bei den Beamten. Was ist los? Wir müssen zur Arbeit! Einige wenden und nehmen die Richtung, aus der sie gekommen sind. Kurze Zeit später rauscht eine kleine Kolonne heran. Drei Zivilfahrzeuge der Polizei, die einen weiß-blauen Gefangenentransporter begleiten. Im Rücken von Hüffer wird ein Mann zum Gericht gebracht, der mutmaßlich seinen Vater auf dem Gewissen hat.

„Wir haben erst vor zwei, drei Jahren davon erfahren“, erzählt der 57-Jährige. Ein Schreiben vom Klinikum Oldenburg, dass es im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters einen Verdacht gebe. „Ich weiß noch, dass die Staatsanwaltschaft erbost darüber war, dass das Krankenhaus ihr vorgegriffen hat.“

Für die Familie war die Nachricht ein Schock. Der Vater gestorben, er wird betrauert, dann vergehen die Jahre, und nun das. „Er ist am Herzen operiert worden, es ging ihm danach überhaupt nicht gut, deshalb kam der Tod für uns nicht überraschend.“ Das war im Jahr 2002, der Mann wurde 71 Jahre alt. Gestorben ist er, das steht fest, an einer Überdosis Kalium.

Auch dieser Fall wird nun vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg verhandelt. Hüffer will am ersten Tag dabei sein, er ist Nebenkläger und hat einen Anwalt engagiert, der ihn vertritt. „Meine Mutter ist völlig geschafft davon, sie ist 84, deshalb habe ich das übernommen.“ Er selbst habe abgeschlossen mit dem, was damals im Krankenhaus passiert ist. Eines treibt ihn aber doch: „Ich will diesen Menschen einmal sehen.“

Das reicht erstmal

Der Prozess, gut, meint Hüffer, das müsse wohl sein, „aber er kann ja nur einmal lebenslänglich bekommen“. Eine Strafe, zu der Högel in einem früheren Verfahren, als es unter anderem um zwei Morde an Patienten ging, bereits verurteilt wurde. Wichtiger sei, so Hüffer, dass die Öffentlichkeit aufgeweckt werde, „und dass sie in den Krankenhäusern besser aufpassen“.

Högel ist in der Zwischenzeit von seinen Bewachern aus dem Transporter geholt und durch einen Hintergang in die Weser-Ems-Hallen geführt worden. Er trägt eine kugelsichere Weste. Ein korpulenter Mann, der so noch bulliger wirkt. Als der Angeklagte vor Gericht aussagt und dabei auf zwei großen Leinwänden zu sehen ist, sitzt Hüffer in einer der hinteren Reihen, die für die Nebenkläger reserviert sind und hört aufmerksam zu. „Das ist kein Doofkopp“, sagt er später, als das Gericht in die Mittagspause entlässt, „der ist eloquent“. Dann ist für ihn der Prozesstag zu Ende, „ich muss zur Arbeit“. Einmal hat er jetzt Högel gesehen, den mutmaßlichen Mörder seines Vaters. Das reicht erst einmal.