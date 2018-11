Niels Högel mit seiner Verteidigerin Ulrike Baumann. (Mohssen Assanimoghaddam, dpa)

Oldenburg. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Serienmörder Niels Högel hat der Angeklagte am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht konkrete Aussagen zu einigen Taten gemacht, die ihm vorgeworfen werden. Högel, ein ehemaliger Krankenpfleger, der in den Jahren zwischen 2000 und 2005 in Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gearbeitet hat, soll in 100 Fällen Patienten tödliche Spritzen verabreicht haben. Die ersten 26 Fällen wurden am Mittwoch besprochen, 15-mal hat der Angeklagte teils erstaunlich detaillierte Erinnerungen an das, was vor 17 oder 18 Jahren am Klinikum Oldenburg geschah, zehnmal herrschte Leere in seinem Kopf. Nur einmal verneinte er, etwas mit dem Tod eines Patienten zu tun haben.

„Das ist einer der wenigen Patienten, bei denen ich sagen kann, dass ich keine Manipulationen vorgenommen habe“, sagte Högel. Es war der zweite Fall in der Anklageschrift, gestorben ist der Mann auf der herzchirurgischen Intensivstation des Klinikums Oldenburg am 23. Juli 2000. Högel erinnerte den Fall gut, weil es das erste Mal war, dass er eine Herz-Lungen-Maschine erlebte, eine sogenannte Ecmo, was für „extrakorporale Membranoxygenierung“ steht. Der Mordprozess ist auch ein Prozess der Fachbegriffe. Högel schätzt es, wenn er sich als medizinisch versierter Pfleger darstellen kann.

Aber er erinnerte den Fall nicht nur wegen der Ecmo, sondern noch aus einem weiteren Grund, weil eine Kollegin für die Pflege zuständig war, die er nicht mochte, „herrisch“ sei sie gewesen, Typ „Berliner Schnauze“. Ob er sich vorstellen könne, wie das von keinem Arzt verortnete Medikament Gilurytmal dann in den Körper der Patientin gelangen konnte, wenn nicht er es injiziert habe, fragte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann. Dann eine ungeheuerliche Antwort: „Ich möchte keine Kollegen anprangern. Aber die Kollegin hatte den Ruf, sich um bestimmte Patienten zu kümmern. Jeder wusste, was damit gemeint war.“ Keine Nachfragen dazu.

Mit einem Laptop hatte sich Högel auf diesen zweiten Prozesstag in einem Verfahren, das Justizgeschichte schreiben wird, vorbereitet. Darauf: Patientenakten, Arztbriefe, Kontrollkurven. Hundertfacher Mord, die Zahl der verhandelten Fälle ist so monströs, dass Högel Erinnerungshilfen benötigt. Wie schwierig es ist, da jede einzelne Tat und damit auch jedes einzelne Opfer angemessen zu würdigen, zeigte sich gleich beim ersten Fall. Richter Bührmann nannte den Namen der Frau: Elisabeth. Doch der Name war falsch. Die Frau hieß Else. Ein Vertreter der Nebenkläger wies Bührmann darauf hin, und der entschuldigte sich. Hundert Mordfälle, da rutscht schon mal was durch.

Von der Frau, die Else mit Vornamen hieß und am 7. Februar 2000 auf der Intensivstation im Klinikum Oldenburg gestorben ist, wusste Högel nichts: „Dazu habe ich keine Erinnerung.“ Beim Opfer konnte ein Wirkstoff im Körper nachgewiesen werden, der dort nicht hingehörte, Lidocain, ein starkes Betäubungsmittel. „Können Sie sagen, ob Sie das gewesen sein könnten?“, fasste der Vorsitzende Richter nach. Högel, der sehr ruhig wirkte, gab eine Antwort, die später noch oft kam: „Ausschließen kann ich das nicht.“ Einer der vom Gericht bestellten Gutachter, der Psychiater Konstantin Karyofilis, fragte nach. „Welche Bedeutung hat das?“ Högel antwortete wieder gefasst, auch wenn er mitgenommen und blass aussah: „Ich kenne die toxikologischen Ergebnisse, ich sehe die Krankheitsverläufe. Und da stelle ich mir die Frage: Wer soll es sonst gewesen sein? Ich kann mir keinen anderen vorstellen, der so etwas tut.“

Das, was er getan hat, ist eigentlich jedes Mal gleich. Högel beschrieb auch den typischen Tatablauf, wie er sich zunächst einen Patienten ausgesucht hat: „Diagnose und Prognose mussten stimmen.“ Es musste eine so schwere Erkrankung vorliegen, dass es keine Überraschung war, als die Krise kam, und kein Kollege nachfragen würde. „Ich habe den Alarm am Monitor unterbrochen, in der Zeit das Medikament injiziert und dann sofort den Raum verlassen, um nicht aufzufallen.“ Nach spätestens 30 Sekunden schaltet sich der Alarm an den Überwachungsgeräten automatisch wieder ein. Dann eilte er zurück ins Patientenzimmer, zur Reanimation, um als Retter zu glänzen. „Ich wollte gut dastehen, Lob und Anerkennung bekommen“, sagte der Angeklagte. Deswegen erinnert er sich auch an einen Fall vom 10. April 2001, an seine Motivation für die Tat. Er spritzte der Patientin eine Überdosis Kaliumchlorid, um eine Kollegin, mit der er mal eine Beziehung hatte und mit der er immer mal flirtete, zu beeindrucken.

„Haben Sie so etwas wie Trauer verspürt, wenn die Reanimation keinen Erfolg hatte?“, wollte Richter Bührmann wissen. Der Angeklagte blieb auch bei dieser Frage ungerührt: „Großen Eindruck hat das auf mich nicht gemacht.“ Kein Mitleid, das kannte er nicht. „Ich kann mir bis heute nicht erklären, warum ich damals so eiskalt sein konnte.“ Später sprach er von Scham, von Ekel, der ihn packe, wenn er an sich selbst denkt. Und dann kommt noch so etwas wie eine Entschuldigung: „Jeder einzelne Fall tut mir unendlich leid.“

Der Psychiater Professor Karl H. Beine, Deutschlands renommiertester Forscher zum Thema Morde an Patienten, beobachtete den zweiten Prozesstag auch. „Immerhin hat Högel die Entwicklung von einem Drei- zu einem Zwei-Sterne-Eisfach gemacht“, meinte Beine wegen der Aussage, dass es Högel leid tue – auch wenn er dabei emotional nicht weiter aufgewühlt wirkte. Bemerkenswert fand Beine, dass Högel einräumte, den Tod der von ihm manipulierten Patienten immer einkalkuliert zu haben. Größtes Manko der Aussagen sei aber weiterhin, wie glaubwürdig Högel ist. Im ersten Verfahren stritt er noch alle Taten in Oldenburg ab, jetzt konnte er sich teilweise bis ins kleinste Detail erinnern. Dann wiederum hatte er keinerlei Erinnerungen. Nur eins wusste Högel, als er auf die teils mehrmonatigen Pausen angesprochen wurde, die zwischen den einzelnen Taten in der Anklageschrift auftauchen. Beine: „Für mich war erschreckend, dass er seiner Erinnerung nach gar keine größeren Pausen zwischen den Taten gemacht habe.“