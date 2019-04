Bei van der Werff ist die Zeit stehen ge-­blieben. Die Kneipe mit angeschlossenem Hotel auf der niederländischen Insel Schiermonnikoog hat Kultcharakter. (Jürgen Hinrichs)

Schiermonnikoog zum Beispiel. Eine Insel so klein, dass der geübte Radfahrer keine Stunde braucht, um sie zu umrunden. Es gibt nur wenige Hotels, eine legendäre Kneipe, den mittelmäßig sortierten Supermarkt, die windschiefen, jahrhundertealten Häuser im Dorf, den endlosen Strand natürlich und die Dünen.

Schiermonnikoog, das Eiland in den Niederlanden, im westlichen Friesland, ist so weit nicht weg, gut drei Stunden von Bremen, die Fähre inbegriffen, und doch fühlt es sich wie eine große Reise an – sofort raus aus dem Alltag, die Welt mit anderen Augen sehen, Entschleunigung.

Und so ist es ja immer und überall auf den kleinen Inseln. Das ist ein Feeling. Inselfeeling. Bei van der Werff auf Schiermonnikoog kann man übernachten, essen auch, vor allem aber trinken, die Kneipe ist Kult. Digital ist dort nichts. Wer buchen will, ruft an, so einfach, und kann sich darauf verlassen, dass notiert wird, was zu notieren ist. Die meisten Gäste kommen aus den Niederlanden, viele auch aus Deutschland.

Am Tresen und an den Tischen mit ihren brandlochverzierten Decken, deren Farbe man als schwach definiertes Braun bezeichnen könnte, sitzen sie gemischt, wie’s passt. Dazwischen wuseln die Kellner – schwarzer Anzug, dunkle Krawatte und so lässig und selbstbewusst, dass Dienstbarkeit hier eine ganz neue Prägung bekommt.

Die Einheimischen haben ihre Stammrunden, sie treffen sich zum Billard, manchmal gibt’s ein Turnier. Alles sehr unaufgeregt, auch turbulent, wenn gefeiert wird, und gefeiert wird oft. Die Touristen sind kein Problem, sie gehen ein ins Große und Ganze. Die Insel ist autofrei. Wer am Anleger ankommt, wird mit dem Bus ins Dorf gebracht. Dann zum Fietsverhuur, Fahrrad leihen. Schiermonnikoog ist sicher noch keine Null- emissionsinsel, aber auf dem Weg dorthin.

Probleme gibt es mit dem Müll. Als im Januar nach der Havarie des Frachters MSC „Zoe“ containerweise Ladung angespült wurde, war das ein sehr augenfälliges Beispiel, was die Nordsee alles in sich bergen kann.

Anders als sonst, wenn die Insel vor allem mit Plastik zu kämpfen hat, fand sich dieses Mal immerhin viel Brauchbares. Die Bewohner waren schnell zur Stelle, um sich Spielzeug, Möbel, Flachbildschirme, Schuhe oder was immer zu sichern. In den Niederlanden hat das Tradition, anders als in Deutschland ist es dort legal, Strandgut aufzusammeln. Die Folklore hat allerdings einen ernsten Hintergrund.

Mehr zum Thema Kommentar zur Inselkonferenz Lebendige Labore Auf ihrer Konferenz haben die deutschen Inseln einen klugen Katalog an Maßnahmen zusammengestellt, ... mehr »

Vor den Inseln und eben auch vor Schiermonnikoog liegen die am meisten befahrenen Schifffahrtswege der Welt. Fällt ein Container ins Wasser, kann das wie vor einigen Jahren zwar zu putzigen Bildern führen, wenn Tausende bunter Stiefel am Strand liegen, die ruckzuck neue Besitzer finden. In der Regel ist es aber einfach Müll, auch kontaminierter, der an den Strand gespült wird.

Acht Inseln weiter östlich von Schiermonnikoog liegt Spiekeroog: 800 Einwohner, 90 000 Urlauber und 85 000 Tagesgäste. Das Eiland ist unter den sieben Ostfriesischen Inseln etwas Besonderes. Liebhaber sagen: idyllischer als alle anderen dank des historischen Dorfkerns. Das restriktive Baurecht erlaubt nur eingeschossige Wohnbebauung, entsprechend harmonisch ist das Ortsbild.

Zur Tradition gehört auch die Inselbahn, die den ehemaligen Bahnhof mit dem Campingplatz im Westen verbindet. Mehrmals täglich fährt der von einem Pferd gezogene Wagen auf Schienen die Strecke ab, die vor 100 Jahren in Betrieb genommen wurde, um die betuchten Gäste und Herrschaften zum Beispiel an den Herrenstrand zu bringen.

Auf Spiekeroog, der Lieblingsinsel des einstigen Bundespräsidenten Johannes Rau, fahren keine Autos, nicht einmal einen Fahrradverleih gibt es hier, geschweige denn ausgewiesene Radwanderwege. Dass trotzdem Räder unterwegs sind, liegt daran, dass die Wohnungsvermieter sie bereitstellen, zum Glücklichsein auf Spiekeroog braucht man sie aber eigentlich nicht.

Mehr zum Thema Trinkflasche mitnehmen Wie man Plastik im Urlaub vermeidet Nur Wasser aus der Flasche trinken! Diesen Tipp bekommen Urlauber für viele Länder. Gleichzeitig ... mehr »

Dafür viel dringender etwas anderes: „Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum, das ist das große Thema“, sagt Hartmut Brings, der seit 31 Jahren alle zwei Wochen die Inselzeitung, den „Inselboten“, herausbringt. Als Privatmensch etwas Eigenes auf Spiekeroog zu finden, ist fast unmöglich, es zu bezahlen erst recht. Brings sagt: „Einen freien Wohnungsmarkt gibt es nicht.“

Das soll sich jetzt ändern. Seit 2018 gilt ein neues Ortsrecht. Wenn ein Investor ein altes Haus kauft, es abreißt und etwas Neues baut, was gängige Praxis ist, müssen 30 Prozent der Wohnungen, und das ist neu, an Mieter gehen, die ihren ersten Wohnsitz auf Spiekeroog haben, also die meiste Zeit des Jahres hier leben. Außerhalb der Saison stehen heute schon zu viele Wohnungen leer, weil Investoren vom Festland sie in erster Linie als Kapitalanlage sehen und weniger an eine Nutzung denken.

Mit Schickimicki ist in Spiekeroog kein Start zu machen. Zwar hat sich auf der Insel ein internationales Jazzfest etabliert, auch gibt es einen Tennisplatz, ein Schwimmbad, eine Reitschule und ein Kinoprogramm. Aber wer versucht, die Insel umzukrempeln, der holt sich eine blutige Nase.

Künstlerhaus mit Ateliers, Konzert- und Vortragsräumen

Dem Bremer Ex-Reeder Niels Stolberg gehörten einst 15 Immobilien, Stolberg wollte der Insel ihre Verschlafenheit austreiben und eine betuchtere Klientel anlocken. Dafür investierte er 16 Millionen Euro. Die alteingesessenen Insulaner beäugten das Vorhaben misstrauisch bis missliebig.

Mehr zum Thema Tödliche Bedrohung für Tiere Der Weg vom Plastikmüll ins Meer Endstation Ozean: Plastikmüll ist besonders für Meerestiere eine tödliche Bedrohung. Doch auch für ... mehr »

Heute, gut acht Jahre nach dem Zusammenbruch von Stolbergs Firmenimperium, haben alle Immobilien, darunter ein Hotel im Ortskern, das als exklusive Jugend- und Familienherberge genutzte Sturmeck sowie die Künstlerherberge, neue Besitzer. Als Letztes wurde nach mehrjähriger Suche kürzlich ein Käufer für das ambitionierte Künstlerhaus mit seinen Ateliers, Konzert- und Vortragsräumen gefunden. Es wird jetzt umgebaut, hier entstehen zehn Ferienwohnungen und – was die Insulaner besonders freut – 13 Wohnungen für Einheimische.