Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) (Patrick Pleul / dpa)

Illegale Autorennen haben die Polizei in Oldenburg am Wochenende in Atem gehalten. Ein Rennen mit drei Autos auf dem Stadtring sei den Beamten am Freitagabend gemeldet worden, teilte die Behörde am Sonntag mit. „Wiederholt“ seien die Fahrzeuge dort in rasanter Fahrt unterwegs gewesen. Polizeibeamte hätten zwei der Fahrer feststellen können, ein Ermittlungsverfahren werde eingeleitet. Ein weiteres Rennen meldeten Zeugen dann am frühen Sonntagmorgen: Zwei Autos hätten sich demnach mit hoher Geschwindigkeit gegenseitig überholt. Auch in diesem Fall seien zwei Personen ermittelt worden, ein Verfahren werde eingeleitet. (dpa/lni)