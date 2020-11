Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) informierten über die Organisierte Kriminalität in Niedersachsen. (Julian Stratenschulte / dpa)

Die Gangster gehen konspirativ, geplant, systematisch, arbeitsteilig und oft international vor. Sie nutzen moderne Infrastrukturen und Technologien, sie schüchtern Zeugen und Opfer ein. „Machtanspruch und Gewinnstreben sind die zentrale Motivation der Organisierten Kriminalität“, erklärte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover. Hauptbetätigungsfeld der Täter in Niedersachsen ist dabei der Drogenschmuggel. Aber auch Menschenhandel, Geldwäsche oder gesprengte Geldautomaten gehören zu den Einnahmequellen der Organisierten Kriminalität (OK).

„Gefühlt mag die OK also weit entfernt vom täglichen Leben sein“, meinte der Minister. „Genau das ist sie aber nicht.“ Auch ganz normale Menschen seien davon betroffen, etwa durch betrügerische E-Mails in ihrem privaten Postfach sowie Cyber-Attacken auf Krankenhäuser oder Verwaltungen. Die betrügerische Abzocke von meist älteren Menschen durch falsche Polizisten sei ebenfalls oft der OK zuzuordnen, berichtete Landespolizeipräsident Axel Brockmann. Die Hintermänner operierten aus dem Ausland, dabei nutzten sie technische Kniffe wie eine Rufnummern-Verschleierung.

64 Ermittlungskomplexe bearbeitete die Polizei 2019, sechs mehr als im Vorjahr. Allein in 29 dieser Verfahren ging es um Drogenhandel, wie sich aus dem Lagebild Organisierte Kriminalität ergibt, das Pistorius gemeinsam mit Justizministerin Barbara Havliza (CDU) präsentierte. Gegen drei Gangstergruppen gab es langjährige Haftstrafen für die Haupttäter: vom Landgericht Hannover für Haschisch-Schmuggel aus Albanien, vom Landgericht Osnabrück für den illegale Import von Kokain aus Südamerika über Spanien ins Emsland, vom Landgericht Oldenburg für die Einfuhr von 200 Kilo Haschisch aus Spanien und 400 Kilo Kokain aus Ecuador. Die umfangreichen Prozesse dauerten zwischen 40 und 72 Tage.

Von einer Legalisierung zumindest weicherer Drogen, um den Gangstern das Geschäft abzugraben und ein Kriminalitätsfeld teilweise auszutrocknen, wollten aber weder Havliza noch Pistorius etwas wissen. „Das wäre ungefähr so, als wenn wir Ladendiebstahl nicht mehr unter Strafe stellen würden, um Polizei und Justiz zu entlasten“, meinte der Innenminister. „Und der Ladendiebstahl hat noch nicht mal gesundheitliche Folgen."

Positive Entwicklung weiter ausbauen

Den leichten Anstieg der OK-Verfahren werteten Pistorius und Polizeipräsident Brockmann als Erfolg der Ermittler. Die Verbrechen der Banden spielten sich oft im Verborgenen ab; der Polizei sei es gelungen, mehr Licht in dieses Dunkel zu bringen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach ebenfalls von einer positiven Entwicklung, die man jetzt durch eine „dauerhafte Stärkung“ der Ermittlungsbehörden etwa durch IT-Fachkräfte ausbauen müsse. Ex-Innenminister Uwe Schünemann (CDU) blickte dagegen besorgt auf den Anstieg der Verfahren und sprach von einem „Alarmzeichen für unseren Rechtsstaat".

Gegen 478 Tatverdächtige richteten sich 2019 die polizeilichen Ermittlungen. Davon war jeder dritte Deutscher (221), die danach häufigsten der insgesamt 34 Herkunftsländer waren die Türkei (65) und Albanien (38). Den entstandenen Schaden bezifferten die Ministerien auf 32,44 Millionen Euro – rund 5,5 Millionen Euro mehr als 2018. Als „Ertrag“ für die Kriminellen sprangen danach 16,22 Millionen Euro raus. Andererseits schöpfte die Justiz wiederum illegale Gewinne in Höhe von fast 5,8 Millionen Euro bei den Gangstern ab – eine Quote von 35,6 Prozent.

„Straftäter dürfen das, was sie zu Unrecht erlangt haben, nicht behalten“, betonte Ministerin Havliza. Verbrechen dürften sich nicht lohnen. „Die Entziehung der kriminellen Gewinne trifft die Täter an einer empfindlichen Stelle.“ Man werde diesen Weg konsequent ausbauen, nicht zuletzt durch 20 neue Richterstellen im nächsten Jahr für den Bereich der OK, kündigte die Ressortchefin an.

Gemeinsam mit Pistorius plädierte die frühere Richterin für eine Speicherung von Telefonverkehrsdaten. Über deren Zulässigkeit in Deutschland soll demnächst der Europäische Gerichtshof befinden. Die Erfassung von Telefonverbindungen sei gerade im Bereich der OK dringend erforderlich, wo die Täter oft verschiedene Telefone nutzten und wechselten, sagte Havliza. „Die Auswertung derartiger Daten würde die Aufklärung von Taten und kriminellen Strukturen erheblich fördern und erleichtern.“