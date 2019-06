Man kann als Festival-Neuling viele Fehler machen. Zu wenig Bier mitbringen. Sonnencreme vergessen. Oder zu kleine Gummistiefel einpacken. Normalerweise hat man seit Kindergartenzeiten ja nie wieder welche getragen, deshalb kann das passieren.

Jetzt bin ich nicht hier, um zu sau…, sorry, zu trinken, braun zu werden oder Schuhmode vorzuführen, sondern um zu arbeiten. Und dafür hätte es sich empfohlen, vorher den Festivalführer zu studieren. Dann hätten mein Kollege Nico und ich gewusst, dass das Pressezelt erst am Freitag öffnet. Und jetzt? Kein Wlan, kein Arbeitsplatz, keine Verpflegung.

Da unsere Texte ihren Weg in die Zeitung gefunden haben, wie Sie sehen können, hat es ja doch noch geklappt. Danke an das Team von Bünting Tee, das auf dem Gelände Getränkeproben ausschenkt. Wir durften euer Wlan benutzen, auf euren Sofas sitzen und literweise eure Tee-Cocktails trinken. Grüner Maracuja-Zauber. Süßer Ingwer-Traum. Himalaya. Mir persönlich hat der grüne Maracuja-Zauber am besten geschmeckt, auch wenn viele Kunden den Ingwer-Traum gefeiert haben. Diese Einschätzung ist sehr valide. Nico und ich haben vier Stunden bei euch gesessen. Und als es zwischendurch ein wenig geregnet hat, durften wir sogar unter euer Pavillondach schlüpfen. Leute, ihr habt uns echt den Tag gerettet.