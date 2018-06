„Wir sind heute ein ganzes Stück weiter gekommen“, sagt Hermann Wessels, der als Geschäftsführer bei der EDR grenzüberschreitende Projekte betreut. Am Mittwoch ist in Papenburg das 40-jährige Bestehen des Verbandes gefeiert worden.

Der Ems-Dollart-Region mit Geschäftsstelle im niederländischen Bad Nieuweschans gehören hundert öffentlich-rechtliche Organe als Mitglieder an. Sie versteht sich als eine Institution, die in Ostfriesland, dem Emsland und dem Cloppenburger Raum auf niedersächsischer Seite und den Provinzen Groningen, Drenthe und Friesland auf niederländischer Seite Kontakte, Netzwerke und Kooperationen fördern will.

Ein großes Thema in der Grenzregion ist der Arbeitsmarkt: Der Versuch deutscher Unternehmen, wegen des akuten Fachkräftemangels niederländische Arbeitnehmer anzuwerben, klappte nur in geringem Maße. Der Hauptgrund: Der Arbeitsmarkt beider Länder ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Nicht nur unterscheiden sich die Ausbildungen, auch Unterschiede im Steuer- und Sozialversicherungssystem stellen Hürden dar – und nicht zuletzt auch die unterschiedliche Sprache.

Dass es irgendwann einen einheitlichen Arbeitsmarkt geben wird, davon sei nicht auszugehen, sagt Wessels. Es gehe aber auch nicht darum, alle Unterschiede einzuebnen. „Es wird immer Unterschiede geben. Die sind über Jahrhunderte entstanden, und die kann man nicht in ganz Europa gleich machen“, sagt er. Dennoch biete die Grenzregion für Arbeitnehmer und Unternehmer viele Chancen, die sich mit den notwendigen Informationen auch nutzen ließen.