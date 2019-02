So machen’s die Österreicher: Sie warnen mit großen Schildern. (Marc Müller/dpa)

Der Vater und das ältere Kind sind außer Lebensgefahr. Die Mutter aber liegt immer noch auf der Intensivstation, und auch das jüngste Kind der Familie ist nach wie vor schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Familie aus Bremen war am Sonntag Opfer eines Zusammenstoßes mit einem Falschfahrer auf der A 1 bei Stuhr geworden. Ein 81-jähriger Geisterfahrer hatte zuvor an der Anschlussstelle Groß Ippener die Gegenfahrbahn der A 1 gewählt und war mit Tempo 80 drei Kilometer lang in die falsche Richtung gefahren. Er starb bei der Kollision.

In Deutschland sind täglich Falschfahrer auf Autobahnen unterwegs. Die aktuellsten Zahlen dazu stammen aus dem Jahr 2016. Demnach sendete der Verkehrsfunk in jenem Jahr 2200 Verkehrswarnungen der Polizei über Falschfahrer, im Schnitt sechs pro Tag. Laut einer Broschüre des Bundesverkehrsministeriums zur Aktion „Runter vom Gas“ endeten 190 dieser Fälle mit einem Personenschaden. 22 Menschen starben 2017, im Jahr zuvor waren es noch zehn weniger gewesen.

Ein „immerwährendes Thema“ nennt Martin Stellmann das Problem der Geisterfahrer. Stellmann ist Sprecher des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) in Bremen. Das Amt prüfe regelmäßig die Auffahrten zu Autobahnen im Bremer Gebiet, sagt er. Die Behörde untersucht dabei, ob die Beschilderung verständlich und gut erkennbar ist. Da es immer wieder zu „Beinahe-Unfällen“ kommt, erstellt die Polizei Bremen seit 2015 ein sogenanntes „Lagebild Falschfahrer“ und stimmt anhand dieser Daten mit dem ASV Maßnahmen an Autobahnauffahrten ab. Die Zahl der registrierten Falschfahrten ist seit 2015 zurückgegangen, von 43 auf 23, auf 18 und zuletzt 15 im Jahr 2018. Einen von Geisterfahrern verursachten Unfall auf Bremer Autobahngebiet gab es im vergangenen Jahr nicht.

"Ich glaube nicht, dass es ein bestimmtes Profil von Falschfahrern gibt"

Die Ursachen dafür, warum Autofahrer zu Geisterfahrern werden, sind vielfältig. Manchmal sind Fahrer desorientiert, weil die Sichtverhältnisse schlecht sind, auch beim Verlassen von Autobahnraststätten verwechseln Fahrer hin und wieder die Richtung. In anderen Fällen sind Fahrer betrunken oder stehen unter Drogeneinfluss. Ab und an wählen Fahrer auch in voller Absicht die falsche Auffahrt: weil sie sich umbringen möchten oder den Nervenkitzel suchen. „Ein Patentrezept wird es deshalb nie geben“, sagt Stellmann. Auch Stress, Zeitdruck, Übermüdung und blindes Vertrauen in Navigationsgeräte können dazu führen, dass Autofahrer die falsche Auffahrt nehmen.

Generell sei die Frage, wer eigentlich zum Geisterfahrer wird, sehr schwer zu beantworten. Das sagt der Dekra-Verkehrspsychologe Oliver Monschau aus Osnabrück. „Ich glaube nicht, dass es ein bestimmtes Profil von Falschfahrern gibt.“ Er vermutet, dass die Dunkelziffer derer hoch sei, die falsch auf eine Autobahn auffahren, dann aber noch irgendwie wenden können. Deswegen sei es auch ein Irrglaube, dass überwiegend ältere Menschen zu Geisterfahrern würden. Diese würden nur häufiger nicht mehr umdrehen können. „Im Prinzip kann sich da niemand von freisprechen“, sagt Monschau.

Was kann gegen das Phänomen Falschfahrer helfen? Nils Linge vom ADAC Weser-Ems sagt, es sei mehr möglich, das würden Beispiele aus Ländern wie Österreich zeigen. Große Warnschilder statt üblicher „Durchfahrt verboten“-Schilder, blinkende Ampeln, Bodenwellen. „Für die Verkehrssicherheit wäre das sicher gut, aber die Kosten-Nutzen-Rechnung ist schwierig“, sagt Linge. Solche Maßnahmen würden sich nur lohnen, wenn sich die Vorfälle häufen würden.

Zusätzlich zu physischen Warnhinweisen könnten zukünftig auch digitale Innovationen helfen: Auf der A 9 zwischen Nürnberg und München testet das Bundesverkehrsministerium sogenannte telematische Falschfahrerwarnsysteme an drei Anschlussstellen. Mithilfe moderner Erfassungssysteme sollen Falschfahrten erkannt und Verkehrsteilnehmer über Radio, Navigationsgerät oder Internet umgehend gewarnt werden.

Zur Sache

Geisterfahrer – was tun?

Die Broschüre „Geisterfahrer – was tun?“ gibt Hinweise zum richtigen Verhalten. Vorab: Autofahrer sollten im Radio die Funktion „Radio Data System“ (RDS) aktivieren. So wird das Programm bei Verkehrswarnungen unterbrochen, egal ob Radio, CD oder MP3-Player läuft.

Außerdem gilt bei einer Geisterfahrermeldung im Radio: Tempo drosseln; äußerst rechts auf der Fahrspur fahren; Seitenstreifen für den Notfall aber weiterhin freihalten; ausreichend Abstand zum Vordermann halten; nicht überholen, Abblendlicht einschalten und möglichst einen Parkplatz anfahren. Ist der Geisterfahrer in Sichtweite: Warnblinklicht einschalten, Lichthupe betätigen. Ist der Geisterfahrer vorbeigefahren: sicheren Standort suchen, 110 anrufen sowie Position, Fahrtrichtung und Fahrzeugtyp des Geisterfahrers angeben.

Ist man selbst zum Geisterfahrer geworden, gilt: Tempo drosseln, Warnblinklicht einschalten, Lichthupe betätigen; auf keinen Fall die Fahrbahn kreuzen, nicht wenden, nicht rückwärtsfahren; Auto dicht am nächstgelegenen Fahrbahnrand abstellen und selbst mit Warnweste hinter die Leitplanke klettern; 110 anrufen und auf Hilfe warten.