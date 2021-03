Die Patienten konnten während der Impfung im Auto bleiben. (Christian Kosak)

Bremervörde. 478 Menschen im Alter von über 80 Jahren haben am Sonnabend in Bremervörde ihre erste Impfdosis erhalten. Auf dem Markt- und Messegelände am Huddelberg hatte der Landkreis Rotenburg gemeinsam mit der Stadtverwaltung, Deutschem Roten Kreuz, DLRG und Feuerwehr ein sogenanntes Drive-In-Impfen veranstaltet. Die Impfpatienten konnten sich mit dem Auto vorfahren lassen und wurden vor Ort von mobilen Impfteams versorgt. Nach Einschätzung der Organisatoren handelte es sich um das erste Drive-In-Impfen im Bundesgebiet.

Die Aktion war auf angemeldete Bürgerinnen und Bürger aus Bremervörde beschränkt. Laut dem Rotenburger Landrat Hermann Luttmann denke man aber darüber nach, ein solches Angebot auch Menschen in anderen Orten zu unterbreiten. Das Treiben in Bremervörde wird auf jeden Fall wiederholt werden: In drei Wochen werden die 478 Impfpatienten erneut kommen müssen, um ihre Zweitdosis zu empfangen.

Erst nach einer Registrierung mit Fiebermessen und einem Arztgespräch kam es zum eigentlichen Impfvorgang in einem von vier durchfahrbaren Zelten. (Christian Kosak)

Um für einen flüssigen Ablauf zu sorgen, hatten die 88 überwiegend ehrenamtlichen Helfer auf dem Messegelände mehrere Stationen aufgebaut, die die Bürger nacheinander abfahren mussten. Erst nach einer Registrierung mit Fiebermessen und einem Arztgespräch kam es zum eigentlichen Impfvorgang in einem von vier durchfahrbaren Zelten. Die Impfteams injizierten dort den Stoff des Herstellers Biontech durch die heruntergelassenen Autofenster in die Oberarme der Patienten. Die Fahrer selbst wurden nicht geimpft, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Impfreaktion die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt. Im Anschluss mussten die Patienten noch eine Viertelstunde in den Autos warten. Ging es ihnen gut, durften sie das Gelände wieder verlassen.

Der Landkreis Rotenburg erwägt, den Bürgern neben dem zentralen Impfzentrum in Zeven noch weitere dezentrale Impfangebote zu machen. Bislang können sich Menschen über 80 in den Samtgemeinden Geestequelle, Bothel, Fintel und Sottrum, in Scheeßel und Visselhövede vor Ort impfen lassen und so den Weg nach Zeven sparen.