Zwischen Niedersachsen und Hannover droht ein Streit um Diesel-Fahrverbote. (dpa)

Nach dem prinzipiell grünen Licht des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten zeichnet sich ein Konflikt zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Hannover ab. Während die Landesregierung am Mittwoch ihr Nein zu Fahrverboten bekräftigte, hält Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok Fahrverbote für möglich. "Das Urteil zwingt uns dazu, dass wir auch für Hannover Fahrverbote prüfen müssen." Diese müssten die gesamte Umweltzone umfassen, weil sonst Ausweichverkehre das Problem nur verlagern würden. Die Umweltzone erstreckt sich großflächig über das gesamte Stadtzentrum.

Der Automobilclub ADAC bezeichnete die Überlegungen der Stadt Hannover als unverhältnismäßig: Fahrverbote in der gesamten Umweltzone - ab 2019 sogar schon für Modelle nach Euro 5 Norm - seien aus Autofahrer-Sicht nicht hinnehmbar und glichen einer Fahrzeugenteignung für städtische Dieselbesitzer, erklärte der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Mittwoch. Schon die vor Jahren in Hannover eingeführte Umweltzone habe die Luftqualität nicht merklich verbessert. Gefragt seien konkrete und schnelle Maßnahmen als Alternative zu den Fahrverboten, so der ADAC.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) kündigte am Mittwoch im Landtag einen Dieselgipfel mit den von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städten am 19. März an. Statt Fahrverboten sollten Konzepte für einen modernen öffentlichen Nahverkehr entwickelt werden. An den Problempunkten, wo Grenzwerte überschritten werden, könnten Umleitungen und eine intelligente Verkehrslenkung kurzfristig Abhilfe schaffen. (dpa)