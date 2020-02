Nach einer anonymen Drohmail fällt der Unterricht an einem Göttinger Gymnasium am Dienstag aus (Symbolbild). (Armin Weigel/dpa)

Nach einer anonymen Drohmail gegen ein Göttinger Gymnasium schätzt die Polizei die Gefährdungslage laut Innenminister Boris Pistorius inzwischen gering ein. „Von daher kann ich Entwarnung geben“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in einer knappen Erklärung im Landtag von Hannover. „Es gab heute Nacht per Mail die Androhung eines Anschlags“, informierte Pistorius die Abgeordneten, die in dieser Woche tagen. Die Polizei sei bei der Einschätzung der Gefährdung mittlerweile „am unteren Level“ angekommen. „Der Unterricht wurde für heute abgesagt“, sagte der Minister. Betroffen sind beide Standorte des Hainberg-Gymnasiums. Auf dem abgesperrten Gelände waren am Morgen schwerbewaffnete Polizisten im Einsatz und durchsuchten die Gebäude mit Spürhunden.