Die Gelegenheit konnte sich Olaf Lühring nicht entgehen lassen. Der Geschäftsmann aus Oldenburg hat die Webseiten des verurteilten Ballonfahrt-Anbieters Karsten F. gekauft. Anfang November wurde dessen Besitz von einer Auktionsfirma im Auftrag von F.s Insolvenzverwalter an den Meistbietenden versteigert. Lühring, der das Erlebnisgeschenke-Portal Fun4You betreibt und darüber auch Ballonfahrten vermittelt, erwarb mehrere Heißluftballons und darüber hinaus die Adressen von F.s Webseiten.

Lühring hatte die Firma Phönix-Ballooning ursprünglich gegründet, sie aber 2005 an Karsten F. verkauft. Danach verlegte er sich mit Fun4You auf die Vermittlung von Ballonfahrten und war nach eigenen Angaben nicht mehr selbst als Pilot aktiv. Auch habe er nie Fahrten an F. vermittelt, betont er.

Was bisher geschah:

Karsten F. war im Dezember 2017 wegen Betrugs zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte im Internet Gutscheine für Ballonfahrten verkauft, diese jedoch jahrelang nicht durchgeführt. Die Bewährung wurde im Oktober 2018 vom Amtsgericht Tostedt widerrufen, da F. gegen seine Auflagen verstoßen hatte. Nach Überzeugung des Gerichts verkaufte er sein Geschäft nur zum Schein und war im Hintergrund weiter aktiv. Das Landgericht Stade hat diese Entscheidung inzwischen offiziell bestätigt: Karsten F. muss seine Haftstrafe antreten.

Zum Zeitpunkt dieser Entscheidung saß F. allerdings bereits in Untersuchungshaft. Er war im Oktober wegen neuer Vorwürfe verhaftet worden (wir berichteten). Gegen ihn läuft derzeit ein Verfahren wegen besonders schweren Bankrotts, also wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren seiner Firma Aeolus Aviation GmbH. Laut Staatsanwaltschaft hat F. dem Insolvenzverwalter Besitztümer von wesentlichem Wert - vor allem zahlreiche Fahrzeuge - verheimlicht. Bei Razzien im September waren diese Autos und seine Ballonhüllen und -körbe von der Polizei beschlagnahmt worden. Der Wert wurde auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt.

Die sichergestellten Gegenstände wurden am 10. November in Tostedt durch die Firma Bartuschat versteigert. Der Katalog der Auktion listet etwa 100 Youngtimer, Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen auf, teilweise in sehr schlechtem Zustand. Dazu kamen nach Angaben von Jörg Bartuschat etwa 100 Ballonfahrt-Artikel. Diese habe Olaf Lühring im Bieterverfahren vor der öffentlichen Auktion erstanden. Die Webseiten habe er dagegen direkt vom Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Yvo Dengs aus Hamburg, gekauft.

Ballonfahren als Erlebnisgeschenke

Lühring will die ersteigerten Heißluftballons nach eigenen Angaben nicht behalten. Ein Teil sei schrottreif, den Rest werde er weiterverkaufen, sagt er. Seine Firma Fun4You funktioniert nach dem Prinzip, nach dem auch andere bekannte Anbieter von Erlebnisgeschenken arbeiten: Die Firma verkauft die Tickets für Ballonfahrten, vermittelt die Durchführung aber an Dritte, also zum Beispiel an regionale Ballonfahrtunternehmen. "Wir haben Verträge mit Dutzenden Ballonfahrern in Deutschland", sagt Lühring.

Er ist zudem einer der Betreiber des Flugplatzes in Hatten, wo F. eine Art Lagerhalle für sein Equipment gemietet hatte. "Er schuldete uns auch noch Geld", sagt Lühring. Deshalb sei er gut über das Insolvenzverfahren informiert gewesen. Die Internetadresse ballonfahrt.de war für ihn von besonderem Interesse. In den Ergebnissen der Suchmaschine Google tauchte sie in der Vergangenheit stets ganz oben auf - was einen geschäftlichen Vorteil bedeutet. Für Lühring wiegt das den negativen Effekt durch die Vorgeschichte der Webseite auf. Er ist zuversichtlich: "Die Leute werden schnell lernen, dass es jetzt anders läuft."

Keine Hoffnung für F.s Kunden

Er hat die Webseite bereits wieder ins Netz gestellt. Noch sieht sie aus wie immer; im Frühjahr werde das Design aber erneuert werden, erklärt Lühring. Auch die Webseiten Hanseballon und Phönix-Ballooning hat er bei der Versteigerung erworben. Aufgrund ihres schlechten Rufs benannte er sie jedoch um in "Ballonfahrt-Gutscheine" und "Exklusive Ballonfahrten". Im Impressum aller Webseiten hat Lühring vorsichtshalber einen Hinweis platziert, mit dem er sich von dem Vorbesitzer distanziert. Der Insolvenzverwalter Yvo Dengs bestätigt auf Nachfrage, Karsten F. sei bei dem Verkauf an Lühring nicht involviert gewesen.

Kunden, die wegen des Neustarts der Webseiten doch noch auf die auf Durchführung ihrer Ballonfahrten hoffen, muss Lühring jedoch enttäuschen: Mit den verkauften Gutscheinen habe er nichts zu tun. Sein Geschäft habe er ausschließlich mit dem Insolvenzverwalter gemacht.