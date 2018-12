Friedo de Vries ist seit Mai diesen Jahres Präsident des Landeskriminalamts (LKA) in Niedersachsen. (Julian Stratenschulte)

Herr de Vries, sind Sie persönlich schon mal Opfer eines Einbruchs geworden?

Friedo de Vries: Gott sei Dank noch nicht.

Und waren Sie schon mal Ziel einer Cyber-Attacke, hier im Büro oder zu Hause?

Da war ich öfter schon mal Opfer eines Versuchs. Wie viele andere User auch habe ich per Mail Aufforderungen erhalten, Mahnungen zu zahlen, Anhänge zu öffnen oder Fotos anzuklicken. Bloß nicht reagieren, kann ich da nur raten. Sonst laden Sie sich möglicherweise eine Schadsoftware runter.

Nehmen die Menschen diese Form der Kriminalität nicht ernst? Vieles wird ja erst gar nicht angezeigt.

Wir raten den Bürgerinnen und Bürgern dringend, sich mit geeigneten Anti-Viren-Programmen vor solchen Angriffen zu schützen. Außerdem sollte man Computer und mobile Endgeräte immer auf dem neuesten Stand halten. Hier sind die Hinweise des Bundesamtes für Informationstechnik sehr hilfreich. Wenn Sie trotzdem Opfer einer solchen Attacke oder auch nur eines Versuchs geworden sind, empfehlen wir schon, Anzeige zu erstatten.

Auch vor dem Hintergrund, dass die Polizei neue Maschen der Kriminellen und Serien erkennen und dann entsprechend tätig werden kann. Wir wissen aus der Dunkelfeldforschung, dass in diesem Bereich nur etwa jede zehnte Straftat angezeigt wird. Dazu gibt es noch das doppelte Dunkelfeld: Viele Internetnutzer wissen gar nicht, dass sie schon einen Trojaner auf dem Rechner haben.

Was ist denn die neueste Masche der Online-Gangster?

Wir beobachten verstärkt vermeintliche Bewerbungsmails an Firmen. In den angehängten Lebensläufen oder Fotos verstecken sich Trojaner, die man sich beim Öffnen auf den Rechner holt. Ein immer wiederkehrendes Thema sind Drohmahnungen, weil angeblich eine Rechnung nicht beglichen wurde.

Was bezwecken die Kriminellen mit solchen Angriffen?

Sie wollen zum einem Daten ausspähen, um Zugriff auf Konten und Kreditkarten zu bekommen. Zum anderen soll der infizierte Computer als Teil eines sogenannten Botnet genutzt werden. Damit werden dann gezielt Angriffe mit zeitgleich versandten Massenmails gestartet, um Internetseiten oder gar ganze Server lahmzulegen.

Zurück aus der virtuellen in die reale Welt: Sind unsere Weihnachtsmärkte sicher? Gehen Sie selbst dorthin?

Ja, das mache ich. Keiner sollte sich aus Sorge vor einem Anschlag von einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt abhalten lassen. Das wäre nämlich genau das, was die Terroristen erreichen wollen: dass wir unseren Lebensstil einschränken, dass wir die schönen Dinge – für mich gehört ein Weihnachtsmarktbummel dazu – aus Angst unterlassen. Natürlich besteht nach wie vor eine reale Gefahr durch den islamistischen Terrorismus.

Aber wir haben Deutschlandweit und in Absprache mit dem Bundeskriminalamt technische und personelle Vorkehrungen zum Schutz der Weihnachtsmärkte getroffen. Wir zeigen dort Präsenz und haben für Absperrungen gesorgt, damit sich solch grausame Taten wie am Berliner Breitscheidplatz möglichst nicht wiederholen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Aber unsere Sicherheitsbehörden sind sehr aufmerksam.

Geht dabei nicht der Blick für Alltagsdelikte wie Taschendiebstähle verloren?

Nein. Wir tun das eine, ohne das andere zu lassen. Auf Weihnachtsmärkten und bei allen größeren Menschenansammlungen sind Taschendiebstähle natürlich ein Thema. Wir haben Erkenntnisse über reisende Tätergruppen, die sich das Getümmel zunutze machen, um Geldbörsen und Handys zu klauen. Jeder sollte daher immer auf seine Wertsachen achten und insbesondere keine Einladungen an Diebe aussprechen. Offene Taschen und sichtbare Portemonnaies sind tabu.

Stichwort Kleinkriminalität: Für ausländische Serientäter ist ein Punktesystem im Gespräch. Würde dies Abschiebungen erleichtern?

Zuallererst geht es darum, sogenannte Mehrfach- und Intensivtäter zu erkennen. Dazu braucht es einen bundesweiten Standard. Bei der Mobilität dieser Täter ist es nicht unüblich, dass sie in mehreren Bundesländern straffällig geworden sind, auch wenn dies zum Teil nur niedrigschwellige Delikte, wie zum Beispiel Ladendiebstähle betrifft. Erst wenn mittels des Punktesystems eine Person als wiederkehrender Straftäter identifiziert wird, wird eine Prüfung des Aufenthaltsstatus ausgelöst – und zwar dann einheitlich in den Bundesländern. Ich halte die Initiative für absolut erforderlich und freue mich, dass Innenminister Pistorius ebenfalls eine Prüfung begrüßt.

Statistisch gesehen ist Niedersachsen so sicher wie seit Jahren nicht mehr. Trotzdem haben ganz viele Bürger Angst vor Gewalt und Eigentumsverlust. Was kann die Polizei gegen dieses Gefühl tun?

In der Tat verzeichnen wir bei der objektiven Sicherheitslage mit dem Rückgang von Straftaten seit einigen Jahren einen positiven Trend. Wir wissen aus der Dunkelfeldforschung aber auch, dass wir bei bestimmten Delikten eine geringe Anzeigebereitschaft haben. Wenn ein Geschädigter glaubt, dass er seinen Schaden nicht über die Versicherung zurückbekommt oder die Tat nicht aufklärt werden kann, geht er oft erst gar nicht zur Polizei.

Also ist die Angst vor Kriminalität dann doch berechtigt?

Das subjektive Empfinden der Bürgerinnen und Bürger steht mit der insgesamt positiven Entwicklung ein Stück weit im Widerspruch. Ebenfalls aus Dunkelfeldstudien wissen wir, dass die Menschen große Angst vor Wohnungseinbrüchen und Gewaltdelikten, aber eben auch eine diffuse Angst vor terroristischen Anschlägen haben. Wir versuchen, mit objektiven Fakten über die Sicherheitslage aufzuklären. Nicht nur mit Statistiken, sondern vor allem auch im direkten Gespräch mit den Menschen. Dabei nehmen wir natürlich ihre Sorgen und Nöte sehr ernst. Letztlich ist die Gewährung des subjektiven Empfindens von Sicherheit auch ein Teil unseres Auftrags.

Sind da häufige Warnhinweise nicht eher kontraproduktiv?

Natürlich kann es im Einzelfall gewisse Ängste schüren, wenn häufig vor Kriminalitätsgefahren gewarnt wird. Da denkt sich der eine oder andere vielleicht, dass es wirklich ganz schlimm sein muss. Hier gilt es, die Balance zu wahren. Im Kampf gegen Wohnungseinbrüche waren und sind wir in der Prävention sehr stark tätig. Damit haben wir eine hohe Aufmerksamkeit der Bevölkerung erreicht und gute Erfolge erzielt.

Die Bürgerinnen und Bürger achten mehr auf die Sicherheit ihrer eigenen vier Wände, lassen beispielsweise nicht mehr arglos den Schlüssel in der Tür stecken. Das hat dazu geführt, dass wir einen deutlichen Rückgang der Einbrüche verzeichnen. Außerdem bleiben viele dieser Taten inzwischen im Versuchsstadium stecken. Den Tätern wird das Eindringen in Häuser und Wohnungen nicht mehr so leicht gemacht.

Viele Menschen, insbesondere Ältere und Frauen, fühlen sich auch draußen und erst recht bei Dunkelheit höchst unwohl.

Der öffentliche Raum spielt bei der subjektiven Sicherheit eine wichtige Rolle. Hier müssen wir gemeinsam mit den Kommunen klären, wo die Menschen eine besondere Angst erleben und wie wir dem begegnen können.

In den Städten ist oft die sogenannte Trinkerszene ein Ärgernis. Würden strenge Platzverweise helfen?

Ich bin nicht sicher, dass die Trinkerszene wirklich ein Signal von Furcht und Schrecken aussendet. Ich nehme aber schon wahr, dass an bestimmten Plätzen übermäßiger Alkoholgenuss mit seiner enthemmenden Wirkung Angst auslösen kann. Deswegen muss dies etwa in öffentlichen Bereichen wie an Bahnhöfen oder im öffentlichen Nahverkehr im Blick behalten werden. Bei Körperverletzungen und Gewaltdelikten ist eben häufig Alkohol im Spiel.

Ist die Polizei angesichts der neuen Herausforderungen wie Online-Kriminalität und Terrorismus technisch und personell ausreichend gerüstet?

Wir haben bereits große Schritte gemacht und aufgeholt. Niedersachsens Polizei hat in den vergangenen Jahren etwa 80 IT-Spezialisten eingestellt, die uns bei vielen Ermittlungen unterstützen. Dennoch glaube ich, dass wir in dieser dynamischen digitalen Welt weitere Anstrengungen unternehmen müssen. Beim Know-how sind wir schon auf einem ganz guten Niveau. Es wird uns nicht gelingen, immer vor den Tätern zu sein, wir können immer nur auf bestimmte Kriminalitätsphänomene reagieren. Wir müssen aber ganz dicht dranbleiben, um bestimmte Deliktsformen durchbrechen und abstellen zu können. Daher braucht es auch in Zukunft hohe finanzielle Investitionen. Wir brauchen Technik, wir brauchen Software.

Wofür zum Beispiel?

Bei der Auswertung von Massendaten kann und muss uns künftig Künstliche Intelligenz unterstützen. Bei unseren Ermittlungen stellen wir inzwischen extrem viele Daten sicher, etwa im Bereich der Kinderpornografie. Eine Million Video- und Bilddateien eines Beschuldigten sind hier keine Ausnahme. Dieses Material muss gesichtet, geordnet und ausgewertet werden. Es kann aber nicht sein, dass damit dann Kolleginnen und Kollegen monate- wenn nicht sogar jahrelang gebunden sind, um festzustellen, ob und auf welchen Bildern oder Videos sich Kindesmissbrauch abgespielt hat.

Diese belastende Aufgabe kann uns Künstliche Intelligenz abnehmen. Wir sind hier im Landeskriminalamt Niedersachsen mit einem Projekt, die Analyse von solchen Massendaten voranzutreiben, bundesweit führend. Allerdings braucht es hierfür nicht nur menschliches Know-how, sondern auch erhebliche Rechnerkapazitäten. All das kostet Geld. Dafür müssen also die notwendigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Hier wünsche ich mir noch viel größere Anstrengungen.

Das Interview führte Peter Mlodoch.

Zur Person

Friedo de Vries (54) ist seit Mai Präsident des niedersächsischen Landeskriminalamts (LKA). Er kam 1981 zur Polizei, war Leiter der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg und wurde 2010 Polizeivizepräsident in Osnabrück. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.