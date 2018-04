Zwei Habichte, die nicht zu den Aasfressern gezählt werden, und sieben Mäusebussarde wurden tot in einem Jagdrevier in Cappeln aufgefunden. (dpa)

Im Fall der neun mit Giftködern getöteten Greifvögel verfolgt die Polizei Cloppenburg/Vechta eine konkrete Spur. Sie führt zu einem Jäger aus dem Hegering Cappeln im Kreis Cloppenburg. Ludger Frye, der Naturschutzbund-Vorsitzende aus dem Nachbarkreis Vechta, hatte unmittelbar nach dem Auffinden der Kadaver und diverser Köder auf einen Jäger als Täter getippt: Auf dem Weg zu ihren Hochsitzen hätten Jäger an den toten Tieren vorbeikommen müssen. Das bestätigte am Montag Polizeisprecher Dirk Wichmann: „Nur ein Jäger kann das Gift verteilt haben. Der betroffene Bezirk ist ein Eigenjagdrevier. Der Tatverdächtige will sich einen Rechtsbeistand suchen und hat sich zu den Vorwürfen nicht eingelassen.“

Mehr zum Thema Wildwuchs statt Stoppelrasen Hohes Gras hilft Vögeln und Igeln Manchen Hobbygärtnern fehlt die Lust, regelmäßig Rasen zu mähen. Es gibt auch einen guten Grund, ... mehr »

Der Vorwurf lautet nach Überzeugung des Nabu auf „schwere Umweltstraftat“. Aus Sicht der Landesjägerschaft Niedersachsen ist die illegale Verfolgung von Greifvögeln „alles andere als ein Kavaliersdelikt“, wie es Sprecher Florian Rölfing formuliert. Wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Tat bewertet, bleibt zunächst abzuwarten, noch ermittelt die Polizei vor Ort. Dazu gehört es, dass außer den sieben Mäusebussarden und den zwei Habichten, die tot aufgefunden wurden, auch Dutzende mit Gift präparierte Tauben-, Fasanen-, Enten- und Hasenkadaver sichergestellt wurden. Sie werden, zusammen mit den inzwischen bei dem Verdächtigten sichergestellten flüssigen Substanzen, derzeit im Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover mit Sitz in Hannover untersucht.

Sowohl der Naturschutzbund (Nabu) als auch die Jägerschaft verweisen auf die „Hannoversche Erklärung gegen die illegale Verfolgung von Greifvögeln in Niedersachsen“ vom März 2007. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium, der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund), die Landesjägerschaft, die Ornithologische Vereinigung und die Arbeitsgemeinschaft Adlerschutz sowie der Nabu zählen zu den Unterzeichnern. Neben der Schutzwürdigkeit der Greifvögel, erinnert Ludger Frye an die in der Erklärung angedrohten Konsequenzen bei Verstößen: „Die Verfolgung ohne staatliche Ausnahmegenehmigung zum Beipsiel mit Gift, Fallen und Waffen ist nach dem Jagdrecht und dem Naturschutzrecht eine Straftat, die mit empfindlichen Strafen bis hin zum Freiheitsentzug von fünf Jahren geahndet werden kann.“

Giftfallen sind Straftat

Wie der Landkreis Cloppenburg als Untere Naturschutzbehörde mitteilt, sind im Hegering Cappeln etwa 150 Personen im Besitz eines Jagdscheins. Sollte sich der Verdacht erhärten und der Täter eine Jagdlizenz haben, werde er auf seine Zuverlässigkeit geprüft. Gegebenenfalls könne der Schein für ungültig erklärt oder eine Sperrfrist verhängt werden. Letztlich könne auch „die dem Jäger erteilte waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen werden“. Der Cappelner Hegeringleiter Stephan Eilers bezieht klare Position: „Solche Machenschaften unterstützen wir nicht. Das ist eine Privatsache für die, die ihren Kopf selbst hinhalten müssen.

Das nimmt jetzt seinen strafrechtlichen Verlauf.“ Ihn ärgert der Imageschaden für die Jäger: „Das ist, wie wenn ein Landwirt Gülle in den Kanal fließen lässt – dann ist der ganze Verband beschmutzt, obwohl es nur einer war.“ Nabu-Mann Ludger Frye hatte aufgrund der bläulichen Verfärbung der Köder auf die „verbotenen Kontaktgifte Carbofuran oder Mevinphos“ getippt. Genaueres wird die Laboranalyse ergeben. „Wir haben Untersuchung auf die Gifte und auch auf Bleischrot gefordert“, sagt Frye, „weil Habichte eigentlich keine Aasfresser sind.“ Polizeisprecher Dirk Wichmann rechnet schnell mit Ergebnissen.